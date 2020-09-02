美麗農田、魚塭變成水泥地 環團：不捨與無奈

台南社大最近調查發現麻豆突然在農田或魚塭中多出了水泥地，經查有業者陸續申請變更為特定目的事業用地，農田成了水泥地，看著低強度水泥撲面，除了對農田又少一塊感到無奈，也擔心施作鋪面時摻有爐渣等其他粒料，汙染環境。環保局表示，經查其中一塊地是做廢棄物回收用，今年7月已取得建照，會持續稽查，絕不容許有汙染情事。

台南社大環境小組召集人黃煥彰、海廢小組召集人晁瑞光表示，台南是農業大縣，來到鄉村從上俯瞰，一塊塊農田或魚塭構成美麗景緻，也是台灣的驕傲。但最近陸續發現有農田或魚塭突然成了水泥地，經了解都是已變更為特定目的事業用地，要做申請事項的用途。

黃煥彰說，其中位在台南麻豆港尾里營後社區的1塊已變更地目的用地，鋪面就是低強度水泥。他笑說，用低強度水泥來墊高地面，也會賺錢，因為「地目變更了，價格就翻倍」。不過，最令人擔心的是，號稱是低強度水泥，裡面加的粒料，可能帶來的環境汙染問題，台南社大會持續監督，守護大地。

台南市環保局表示，麻豆後港里這塊地，業者在2014年10月依據「非都市土地申請變更為應回收廢棄物回收業設施使用之興辦事業計畫審查作業要點」，提出興辦事業計畫申請，作廢棄物回收使用；2016年3月核准，同年7月編定為特定目的事業用地，陸續在2018年3月及今年6月取得建照。