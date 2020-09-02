用守護女兒心情種瓜 菜農頭一次改種甜瓜奪評鑑賽冠軍

嘉義縣是甜瓜（美濃瓜）重要產地，縣府上午在創新學院舉辦甜瓜評鑑比賽，共有30名瓜農參賽，比賽結果，冠軍得主是頭一次種瓜的新港鄉農民戴永坤，甜瓜果形美、甜度15度，奪冠有何撇步？他說，「我過去種菜，第一次用溫室種瓜，一株一瓜，以守護女兒心情種瓜，用心管理」。

評鑑比賽前3名：冠軍新港鄉戴永坤；亞軍新港鄉林家如；季軍太保市謝俊宏；參賽者有來自水上、太保、民雄、新港及六腳等5鄉鎮市30名瓜農參加，甜瓜評鑑是嘉義縣推動精緻農業的方法之一，藉由農業專家評鑑農民栽培技術能力，也是農民專業能力交流大平台。

評鑑由縣府輔導嘉義縣精緻農業協會主辦，邀請農委會農業試驗所組長王毓華、台南區農改場研究員黃圓滿、歷屆冠軍得主沈茂取、台北農產公司承銷人劉家臣等擔任評審，參賽者報到時確認身分證明、清點繳果數量，切結安全用藥、果品來源等。

來賓農糧署南區分署長姚志旺宣布冠軍得主戴永坤，現場響起歡呼掌聲，戴永坤從菜農改為種瓜，種3分地溫室，首次參賽就奪冠，讓他感到驚喜，他感謝妻子家人協助栽培瓜園。王毓華說，嘉義縣甜瓜品質首屈一指，評鑑從果形外觀、甜度風味等綜合評分，比賽甜瓜品質水準都很優。