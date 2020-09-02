唯一的發聲機會 阮劇團劇場空間「皇都電姬」將演出

嘉義在地劇團阮劇團日前受邀與香港「劇場空間」跨國推出「皇都電姬」音樂劇，將在本月4日至6日於台南市新營文化中心演藝廳演出，演出前2位香港演員曾因新頒訂的國安法及疫情，差點無法來台，改由台灣演員協助走位、他們以視訊排戲，幸好在各方努力下成功抵台。

香港演員因簽證關係，差點來不了台灣，但他們堅決表示，即使回國可能被消失，還是想將香港的現狀分享給大家，這可能是唯一一個讓他們發聲、讓人知道他們處境的機會，因此在台隔離14天期間也不間斷以視訊方式，和現場台灣演員同步排戲。

阮劇團團長汪兆謙表示，「皇都電姬」講述1座台灣台南的「電姬戲院」與2030年香港1座「皇都戲院」即將被拆除，吸引2位不同時空、各懷心事的女孩到此，講述戲院、歷史、自由及被禁言的故事，串聯台灣的過去及香港的未來。

台灣編劇許正平表示，台南確實有一座「電姬戲院」但已成為廢墟，經搶救僅剩一片立面，故事中講述當年的台灣電影人面對「說國語」政策遇到的困難，也反映到現在的香港，本次演出雖讓疫情隔離了兩邊，卻也讓大家更珍惜這次的機會。