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亮眼！全國第一台南新化彩繪牆 長榮大學投入大改造

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
大目降文化園區志工大隊長王榮森（左）與長榮大學彩繪牆學生團隊。記者吳淑玲／攝影
大目降文化園區志工大隊長王榮森（左）與長榮大學彩繪牆學生團隊。記者吳淑玲／攝影

台南新化歷史街區的大樓彩繪繬，在2012年曾獲「魅色台灣」計畫全國第一，年久褪色後，長榮大學管理學院執行教育部USR計畫打造台南「社創矽谷」，投入為彩繪牆重新開刷藝術行動，由管理學院和美術學院攜手，20多名書畫系和美術系學生，將以一個月時間重新粉刷，預定在9月中旬完成巨幅作品亮相。

台南市城市文化協會理事長、大目降文化園區志工大隊長王榮森表示，當年舊新化警分局拆除後，後方5、6棟民宅的大片牆壁裸露，擔心變成「廣告牆」成為歷史街區景觀殺手。舊新化警分局是日治時期「新化郡役所」，在大樓建築拆除後，希望以彩繪牆面喚起地方記憶，也串連巴洛克建築風格的新化老街及歷史建築武德殿。

王榮森說，當時想「以色彩改變社區」，提案得到「魅色台灣」計畫「全國第一」！以綠、橘、灰等線條色塊，搭配歷史建築剪影、虎頭埤吊橋等，讓新化老街與武德殿間的空白串聯起來，贏得評審肯定。並透過社區總動員一起粉刷完成，也成為大目降文化園區及後來新化歷史街區最吸睛的焦點。

長榮大學藝術行動進行新化歷史街區彩繪牆面，位在新化武德殿與新化老街中間，包含四棟建築，長度超過50公尺，高度達14公尺，設計融入鬥蟋蟀、新化郡役所、牛墟、新化五寶、新化市花芙桑花等，採用大片藍與綠等自然山林色系。

書畫系四年吳懿峰和童宇辰說，第一次進行高樓牆面創作，坐在吊車上會搖晃，有點刺激，且牆面不是平面的，還有窗台、欄杆等，塗刷上難度較高；美術系歐力菲和楊姍樺說，是很難得的經驗，有時日曬很強，有時下雨要趕收油漆顏料躲雨，比畫畫辛苦，但很有成就感，也很期待作品完成。

長榮大學表示，彩繪牆在設計上具有一定程度的挑戰，主要由美術學系洪韵婷、潘永瑢、書畫藝術學系王明仁3位老師負責指導學生進行彩繪牆面的構圖設計。設計與溝通階段共歷時4個多月的時間，多次與在地社區的溝通討論與修改，終於完成本次巨大的藝術作品。

台南新化歷史街區彩繪牆結合「新化五寶」意象。記者吳淑玲／攝影
台南新化歷史街區彩繪牆結合「新化五寶」意象。記者吳淑玲／攝影
長榮大學學生搭吊車彩繪大樓牆面。記者吳淑玲／攝影
長榮大學學生搭吊車彩繪大樓牆面。記者吳淑玲／攝影
台南新化歷史街區彩繪牆重建日治時期「新化郡役所」建築。記者吳淑玲／攝影
台南新化歷史街區彩繪牆重建日治時期「新化郡役所」建築。記者吳淑玲／攝影

歷史建築 長榮

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