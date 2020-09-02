番路草山驚現「垃圾瀑布」 恐汙染曾文水庫水源

嘉義縣番路鄉草山村偏遠山區日前被發現堆棄大量垃圾，且惡臭難聞，嘉義縣環保局接獲陳情，會同林務局嘉義林管處、森林警察隊、番路鄉公所及土地承租人前往會勘，限期土地承租人於本月20日前清除，並現場架設監視器，避免再有同樣非法棄置情形發生。

環保局表示，番路鄉草山村位於曾文水庫下游，距離水庫僅3公里，現場垃圾多為家戶垃圾及廢棄農業資材，有露天燃燒痕跡，因垃圾汙水可能汙染下游水源，環保局除了要求地主善盡土地管理人責任，也將不定期派員巡查。

環保局表示，如經查證屬家戶棄置並露天燃燒，可依法處1200元以上、10萬元以下罰鍰，如屬集團性或山老鼠長期棄置，依廢棄物清理法第41條及46條規定移送法辦，行政罰處6萬至30萬元以下罰鍰，刑事罰則處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，並附帶請求依法清除所有傾倒的垃圾，請民眾勿以身試法。