嘉義市10月辦「光織影舞」展 呈現地表最大月亮

嘉義市府觀光新聞處今年10月1日到11月1日，將以春、夏、秋、冬四季等主題，在北香湖公園設置7座可以讓遊客穿越體驗的光影裝置藝術，以造型竹子燈及各式光環境布置整個公園，營造光影夢幻的氛圍，開幕當天適逢中秋連假，遊客可體驗全國最大的沉浸式光藝術夜遊展演，還可欣賞「地表最大月亮」。

工程團隊目前已進駐北香湖公園，在豔陽下、在午後大雨中，迅速將鋼架、七彩織帶、燈光配線、香氛設備，安裝在北香湖的7個角落。

「地表最大月亮就在嘉義市」，市府觀光新聞處長張婉芬說，運用北香湖公園內的湖水，透過3D剪影設計的方式，讓7公尺的月亮浮現在湖面，從正面看是又大又圓的滿月，從背面看則能看到月球表面、嫦娥跟月兔，在湖邊與月亮留下美麗剪影，將會是文青網美熱愛打卡景點，開幕期間也搭配無人機展演，敬請民眾期待。

張婉芬說，光織影舞把北香湖的「音符步道」用織帶布條與燈光圍繞，漫步在七彩步道內，順著紅橙黃綠藍靛紫的織帶色彩，走一圈音符步道伴隨光影層次變化及輕快樂音，走向北香湖美麗的湖面。