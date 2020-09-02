中元普度追念動物死亡獸魂碑 翁章梁帶畜牧界祭拜祈福

今天中元普度，為悲憫追念往生動物生靈，嘉義縣家畜疾病防治所上午舉辦罕見慶讚中元感恩祈福活動，縣長翁章梁帶領防疫人員與畜產界團體代表，在防治所「獸魂碑」前祭拜，祈求免於災難，祈福平安。

獸魂碑由來是，縣市未分治前，縣府1959年在嘉市成立家畜疾病診治所，當時解剖室後方空地作為動物屍體掩埋場，1962年立獸魂碑，早期台灣人連殺豬屠房都要立碑安撫犧牲生靈，撫慰人心，這座位在家畜所後方獸魂碑有重要意義。

1991年配合縣治遷建，獸魂碑遷至現址，1997年國內陸續爆發嚴重動物疫情，為防堵疫情蔓延，撲殺眾多動物，2004年有感於重大疫病及天然災害造成動物死傷慘重，為供安息其魂魄，重新豎立「獸魂碑」供奉至今，防治所人員祭拜求平安。

祭拜動物的供品，除鮮花、水果、餅乾外，還特別準備專屬動物的飼料罐頭、牧草、鹽磚等，有別於家戶中元祭拜供品，畜產界提供各式自家產品手路菜當供品，牛肉湯、雞肉湯、炸牛奶饅頭、鮮蝦、糖心蛋、灌口鴨、綠竹筍，讓參與者感到新奇。