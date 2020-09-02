聽新聞
test
0:00 / 0:00
中元普度追念動物死亡獸魂碑 翁章梁帶畜牧界祭拜祈福
今天中元普度，為悲憫追念往生動物生靈，嘉義縣家畜疾病防治所上午舉辦罕見慶讚中元感恩祈福活動，縣長翁章梁帶領防疫人員與畜產界團體代表，在防治所「獸魂碑」前祭拜，祈求免於災難，祈福平安。
獸魂碑由來是，縣市未分治前，縣府1959年在嘉市成立家畜疾病診治所，當時解剖室後方空地作為動物屍體掩埋場，1962年立獸魂碑，早期台灣人連殺豬屠房都要立碑安撫犧牲生靈，撫慰人心，這座位在家畜所後方獸魂碑有重要意義。
1991年配合縣治遷建，獸魂碑遷至現址，1997年國內陸續爆發嚴重動物疫情，為防堵疫情蔓延，撲殺眾多動物，2004年有感於重大疫病及天然災害造成動物死傷慘重，為供安息其魂魄，重新豎立「獸魂碑」供奉至今，防治所人員祭拜求平安。
祭拜動物的供品，除鮮花、水果、餅乾外，還特別準備專屬動物的飼料罐頭、牧草、鹽磚等，有別於家戶中元祭拜供品，畜產界提供各式自家產品手路菜當供品，牛肉湯、雞肉湯、炸牛奶饅頭、鮮蝦、糖心蛋、灌口鴨、綠竹筍，讓參與者感到新奇。
家畜所長林珮如說，獸魂碑是家畜所「鎮所之寶」也是神奇寶貝，為祭拜犧牲動物亡魂，固定每月農曆初二與十六日準備供品帶同仁祭拜；參加的行政院顧問、養豬協會常務理事林秋桂說，她每年都來參加中元祈福儀式，這是畜牧界凝聚產業共識與交流團聚的活動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言