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這家宮廟連續3年發放清寒獎學金、白米 民眾：揪感心
適值農曆中元普度，台南市仁德區聖澤宮捐贈100包白米給成功里弱勢外，今年更加碼捐贈100包白米，交付立委陳亭妃發放，希望幫助更多的弱勢族群。聖澤宮管理委員會平均年齡在26歲至30歲，人數少且來自基層，經費有限，僅想盡一己之力默默行善，宮廟已連續3年發放清寒獎學金及白米，民眾直呼「揪感心」。
位在仁德區成功里的聖澤宮，2015年成立於13甲，主祀中壇元帥、天上聖母、廣澤尊王、 鍾馗老爺。聖澤宮上自宮主至委員，經營宮廟不僅是拜拜或求心靈上的慰藉而已，把個人修行和創造價值為目的，不爭個人名利、不譁眾取寵，也不為壯大宮廟。
因此，聖澤宮管理委員會自2017年起，奉神祇指示，開始發放清寒獎學金給仁和國小學生至今， 每年普度供品、白米 ，委託里長發送至弱勢手中。
成功里長鄭晴而說，宮中委員雖然年紀輕， 但都非常樂於付出。今年中元普度時， 捐贈100包白米給里內弱勢， 因為知道里内其他宮廟，也有在發送白米，所以神明指示，將另外100包白米交付予立委陳亭妃發放， 希望能夠幫助更多的弱勢族群。
聖澤宮主翁志強說，該會委員人數少且來自基層，他們力量雖小，願意付出一己之力用在社稷，希望能發揮正向的力量。
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