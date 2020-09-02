台南加強畜牧場抽驗 盼與進口豬市場區隔

台南市政府加強畜牧場源頭控管，要求豬隻受體素殘留零檢出，除了展開於肉品市場抽驗外，也將前往各養豬場抽驗，希望將來台南市生產的豬肉能與進口豬肉做出市場區隔。

台南市政府農業局長謝耀清今天表示，台南市現有養豬場600場，在養頭數約60萬頭，在各縣市中位居第4名。在市長黃偉哲指示加強抽驗工作後，台南市動物防疫保護處昨天已會同中央畜產會動物用藥稽查小組，前往善化肉品市場抽驗即將上市拍賣的7場畜牧場豬隻，檢驗受體素殘留情形。後續還將前往養豬場抽驗。

謝耀清指出，農委會防檢局在8月28日發布修正預告，內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品。但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺（Ractopamine）含藥物飼料添加物。」

他說，國內至今仍無萊克多巴胺通過農委會的許可登記，亦即國內沒有任何合格使用的乙型受體素。因此，台南市養豬業者不可使用任何受體素，生產的豬肉也不得檢出，以此與進口豬肉做市場區隔。

謝耀清表示，台南市各養豬場於飼養過程中，都會有例行性的動物用藥殘留檢測，每年度在養豬場約抽驗490場次。自101年度以來，畜牧場端源頭抽驗結果皆為乙型受體素零檢出，顯示台南市畜牧場生產的豬肉產品安全無虞。

他說，豬隻離開畜牧場，進入肉品市場時也會進行例行性抽驗。豬肉上市後，還有衛生單位針對畜禽產品進行抽驗檢測。等於從農場到餐桌，都有台南市政府層層把關。面對國際畜禽產品進口競爭下，台南市生產的豬肉品質優良衛生，消費者可安心購買。