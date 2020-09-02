南市加強畜牧場源頭抽驗 毛豬受體素結果均零檢出

加強畜牧場源頭管控，台南市政府農業局動保處昨與中央畜產會動物用藥稽查小組，前往善化肉品市場，抽驗即將上市拍賣的7場畜牧場豬隻，檢驗受體素殘留情形，結果均為零檢出，後續將持續抽驗，守護消費者健康。

農業局長謝耀清表示，市長黃偉哲特別重視養豬業者飼養過程中使用動物用藥品質，指示農業局動物防疫保護處加強抽驗，雖然農委會已預告開放萊克多巴胺可作為豬隻含藥物飼料添加物使用，但國內至今仍無萊克多巴胺通過農委會許可登記，亦即國內無任何合格使用的乙型受體素，因此，南市養豬業者不可使用任何受體素，生產豬肉亦不得檢出，與進口豬肉做市場區隔。

謝耀清指出，南市養豬場於飼養過程中皆有進行例行性動物用藥殘留檢測，每年度養豬場約抽驗490場次，自101年度以來，畜牧場端源頭抽驗，結果皆為乙型受體素零檢出，顯示南市畜牧場生產豬肉產品安全無虞。

另外，豬隻離開畜牧場，進入肉品市場時還會進行例行性抽驗，上市後，亦有衛生單位針對畜禽產品進行抽驗檢測。從農場到餐桌皆由臺南市政府層層把關。

黃偉哲說，南市豬肉產品在市政府嚴格把關，消費者可安心購買，請消費者支持使用國產豬肉標章的店家。