聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林崙背草湖「通財之橋」開通！耆老興奮見證
雲林縣崙背鄉八角亭大排橋梁「草湖二號橋」歷經6次流標，耗時近1年，終於今年6月完工，縣府今天特別舉行通車儀式，縣長張麗善也牽著在地耆老一同見證歷史一刻。
原只有一座便橋的草湖二號橋，因年久失修，且在前年8月23日受到豪雨沖擊，橋墩毀損變成「波浪橋」，通行上已有安全疑慮，隔月即先封閉並拆除，經中央補助1300多萬元，地方自籌800多萬元，共投入2000多萬元經費建置新的改善橋梁。
張麗善表示，該橋改善工程位在崙背鄉八角亭大排引水閘門旁，橋墩因已不堪使用且消能設施破損嚴重，縣府前年9月提報災修工程，雖經6次工程流標，好在調整經費後得以順利發包施作，
「終能給村民一條安全回家的路」，張麗善指出，該橋長度約48公尺，去年7月開工，歷時近1年，如期在今年6月完工，經安全驗收後，今天與鄉民歡天喜地慶通車；由於原橋沒有命名，經和當地村民討論後，將該橋命名為草湖二號橋。
當地50歲農友說，以往該座便橋是許多農民的必經要道，不能通行後，大家得繞路行駛，徒增交通時間與不便性，笑稱新橋落成後，「真的為大家開了通財之道！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言