雲林崙背草湖「通財之橋」開通！耆老興奮見證

雲林縣崙背鄉八角亭大排橋梁「草湖二號橋」歷經6次流標，耗時近1年，終於今年6月完工，縣府今天特別舉行通車儀式，縣長張麗善也牽著在地耆老一同見證歷史一刻。

原只有一座便橋的草湖二號橋，因年久失修，且在前年8月23日受到豪雨沖擊，橋墩毀損變成「波浪橋」，通行上已有安全疑慮，隔月即先封閉並拆除，經中央補助1300多萬元，地方自籌800多萬元，共投入2000多萬元經費建置新的改善橋梁。

張麗善表示，該橋改善工程位在崙背鄉八角亭大排引水閘門旁，橋墩因已不堪使用且消能設施破損嚴重，縣府前年9月提報災修工程，雖經6次工程流標，好在調整經費後得以順利發包施作，

「終能給村民一條安全回家的路」，張麗善指出，該橋長度約48公尺，去年7月開工，歷時近1年，如期在今年6月完工，經安全驗收後，今天與鄉民歡天喜地慶通車；由於原橋沒有命名，經和當地村民討論後，將該橋命名為草湖二號橋。