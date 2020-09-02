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蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站軌道建設 延到後年完工

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府3年前提出台糖蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站計畫，獲當時的行政院長林全（右三）支持編預算，推動首例糖鐵連接高鐵軌道建設，林全還親自南下搭五分車體驗。圖／縣府提供
嘉義縣政府3年前提出台糖蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站計畫，獲當時的行政院長林全（右三）支持編預算，推動首例糖鐵連接高鐵軌道建設，林全還親自南下搭五分車體驗。圖／縣府提供

嘉義縣政府3年前提出台糖蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站計畫，獲當時的行政院長林全支持編預算，推動首例糖鐵連接高鐵軌道建設，林全還親自南下搭五分車體驗，歷經3年多，縣府昨天邀請台糖、鐵道局等相關單位協調，定明年110年5月開工，後年111年底完工，比原定期程晚半年。

綜合規劃處長郭凱迪邀請交通部鐵道局、公路總局，台糖公司、高鐵公司、嘉南農田水利會，以及建設處、經濟發展處，舉行五分車延駛計畫蒜頭糖廠至嘉義高鐵站沿線用地研商會議，討論施工、地上物拆除及完工營運期程，五分車延駛後年完工營運，未來可從高鐵嘉義站搭到蒜頭糖廠、故宮南院

綜規處說，五分車延駛軌道建設，由台糖出資8千萬元委由鐵道局設計施工，目前還在規畫，五分車軌道沿線產權屬台糖，未來在高鐵嘉義站三號出口外、50公尺處，設置搭乘五分車月台，讓搭高鐵乘客下車可以銜接搭五分車。

蒜頭糖鐵五分車延駛計畫，縣府用前瞻計畫經費，辦理「變更高速鐵路嘉義車站特定區主要計畫案」，去年經內政部都市計劃委員會審議通過，縣府公告實施。

縣府為串聯在地田園風貌，活化蒜頭糖廠與故宮南院及高鐵嘉義站沿線土地，爭取中央前瞻建設五分車延駛計畫，要讓日治時期滿載著甜味甘蔗五分車，魅力再現。

五分車延駛計畫是為了建置南故宮與高鐵之間具有文化特色的交通運具，創造糖業觀光新亮點，計畫內容分別是蒜頭糖廠往東延駛至高鐵嘉義站，全長1.4公里，往西銜接故宮南院，全長0.8公里，經費1.6億元。

嘉義縣政府3年前提出台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站軌道建設， 延到後年完工。圖／縣府提供
嘉義縣政府3年前提出台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站軌道建設， 延到後年完工。圖／縣府提供

高鐵 嘉義 故宮南院

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