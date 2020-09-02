蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站軌道建設 延到後年完工

嘉義縣政府3年前提出台糖蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站計畫，獲當時的行政院長林全支持編預算，推動首例糖鐵連接高鐵軌道建設，林全還親自南下搭五分車體驗，歷經3年多，縣府昨天邀請台糖、鐵道局等相關單位協調，定明年110年5月開工，後年111年底完工，比原定期程晚半年。

綜合規劃處長郭凱迪邀請交通部鐵道局、公路總局，台糖公司、高鐵公司、嘉南農田水利會，以及建設處、經濟發展處，舉行五分車延駛計畫蒜頭糖廠至嘉義高鐵站沿線用地研商會議，討論施工、地上物拆除及完工營運期程，五分車延駛後年完工營運，未來可從高鐵嘉義站搭到蒜頭糖廠、故宮南院。

綜規處說，五分車延駛軌道建設，由台糖出資8千萬元委由鐵道局設計施工，目前還在規畫，五分車軌道沿線產權屬台糖，未來在高鐵嘉義站三號出口外、50公尺處，設置搭乘五分車月台，讓搭高鐵乘客下車可以銜接搭五分車。

蒜頭糖鐵五分車延駛計畫，縣府用前瞻計畫經費，辦理「變更高速鐵路嘉義車站特定區主要計畫案」，去年經內政部都市計劃委員會審議通過，縣府公告實施。

縣府為串聯在地田園風貌，活化蒜頭糖廠與故宮南院及高鐵嘉義站沿線土地，爭取中央前瞻建設五分車延駛計畫，要讓日治時期滿載著甜味甘蔗五分車，魅力再現。