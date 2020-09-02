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提供更安全的路 白河、東山道路改善下月底完成

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市白河區南94線及東山區南99線道路因路面龜裂，正辦理改善工程，預計下月底完成，圖為東山區南99線。記者謝進盛／翻攝
台南市白河區南94線及東山區南99線道路因路面龜裂，正辦理改善工程，預計下月底完成，圖為東山區南99線。記者謝進盛／翻攝

台南市白河區南94線及東山區南99線道路，因路面龜裂長期未翻修且照明不足，安全成隱憂，台南市政府爭取中央前瞻計畫，獲補助2132萬元，目前已陸續開工，預計下月底完工。

台南市政府工務局表示，南94線為白河區主要道路，為通往南93線及聯絡區內東半部各里交通要道；因多年未曾翻修及路樹根系破壞，道路龜裂破損；另現況照明設備僅為附掛式燈具，照明嚴重不足，引發安全疑慮。

此次將全面進行改善，改善長度約3250公尺，平均寬度8公尺，進行銑刨重鋪、底層改善、標線更新、道路空間綠化及增設路燈等，管線單位並配合72處人手孔下地，工程已於上月26日開工，預計施工期程50個日曆天。

另外，南 99 線為東山區往來市道165線、174線及區道南104線，交通量日增，此次改善長度共約 2200 公尺，平均寬度12公尺，工程包括銑刨重鋪、底層改善及標線更新等，管線單位也配合55處人手孔下地，預計本月開工，約35個日曆天完成，採用轉爐石材料加強道路承載力，延長道路壽命，希望一併改善當前路面破損遭詬病窘況。

東山區南99線預計施工位置圖。記者謝進盛／翻攝
東山區南99線預計施工位置圖。記者謝進盛／翻攝
台南市白河區南94線及東山區南99線道路因路面龜裂，正辦理改善工程，預計下月底完成，圖為白河區南94線。記者謝進盛／翻攝
台南市白河區南94線及東山區南99線道路因路面龜裂，正辦理改善工程，預計下月底完成，圖為白河區南94線。記者謝進盛／翻攝
白河區南94線預計施工位置圖。記者謝進盛／翻攝
白河區南94線預計施工位置圖。記者謝進盛／翻攝

白河 路樹

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