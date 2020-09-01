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田偉志養蜂首次參賽就全國特等 得獎蜜100瓶今限量開賣
農糧署舉辦今年全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑，全台119名專業蜂農參賽，選出12名特等獎，其中台南市六甲區田偉志從從未參加過全國及甚至地方評鑑，第一次參賽就獲大獎；評審稱讚他的龍眼蜜純度高又質優，參賽蜂蜜限量100瓶，今天起在麻豆區新生北路農會超市販售。
農糧署南區分署長姚志旺指出，參加評鑑的國產蜜具有QR Code及國產蜂產品證明標章，且限定300公斤蜂蜜參賽並貼上年度評鑑封條，評鑑獲獎者最多只能分裝成406瓶（600毫升、700公克），每瓶都有流水編號管控數量，因數量有限，欲購從速。
田偉志是台南市六甲人，養蜂20多年一直埋頭苦幹，蜂蜜品質優良卻沒想過參賽，得獎後沒空閒行銷，趕著載蜜蜂到南橫山區採蜜。
他說，現在消費者很重視食品安全，參賽經過官方驗證掛保證，較不必費心行銷，今年政府在台灣北中南區推廣國產蜂蜜推出產銷履歷驗證，他也是台南目前唯一通過驗證的個體戶，買他的蜂蜜來源清楚，可以放心。
姚志旺表示，這次評選第一階段篩選須符合CNS國家標準，無抗生素及農藥殘留；第二階段由國內15位學者專家進行風味品評，選出品質優良、風味及色澤絕佳特等獎12名。獲獎蜂蜜完全無抗生素及農藥殘留，安全又風味一極棒，歡迎民眾踴躍購買；田偉志聯絡電話0982813918。
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