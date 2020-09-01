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擔心鎮民與居家檢疫者混居 大林鎮公所將辦全面普篩

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣大林鎮長簡志偉今天表示，將提出第二預備金500萬，為鎮民進行新冠肺炎普篩。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林鎮長簡志偉今天表示，將提出第二預備金500萬，為鎮民進行新冠肺炎普篩。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣大林鎮上林社區日前傳有外籍移工入住學生宿舍，進行居家檢疫，大林鎮長簡志偉擔心，此學生宿舍有在學外籍生、一般勞工等對象承租使用，恐造成混居，為此公所將於本月3日舉行的代表會臨時會提出第二預備金500萬，優先為有疑慮的上林社區居民進行普篩。

簡志偉表示，8月8日起有居民發現上林社區有大量移工分批遷入，經公所詢問後發現是入境居檢者，因此社區還有外籍學生及大埔美工業區勞工居住，民眾無法分辨是否為居家檢疫者，不敢到附近的超商購物，但公所協助防疫對象只有國人，無法得知外籍移工及交換生入台後的相關資訊。

簡志偉說，大林慈濟醫院表明篩檢經費1人5000元，公所為確保民眾安全，決定追加編列第二預備金500萬元，預計以自主篩檢標準篩檢1000人，上林社區800多位居民可優先篩檢，另中央流行疫情指揮中心日前決議一般旅社不可混收居家檢疫，希望中央能統一防疫政策，保障國人健康。

大林鎮民代表會主席謝明瑞表示，公所日前提交的追加預算書並無第二預備金相關細節，等3日代表會臨時會時，會再向公所提問，屆時是否通過將尊重多數代表意見。

嘉義縣大林鎮長簡志偉表示，將提出第二預備金500萬，為鎮民進行新冠肺炎普篩。圖／擷取自簡志偉臉書
嘉義縣大林鎮長簡志偉表示，將提出第二預備金500萬，為鎮民進行新冠肺炎普篩。圖／擷取自簡志偉臉書
嘉義縣公所今天表示將提500萬第二預備金為鎮民進行普篩，但預算書中未表明使用細節。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣公所今天表示將提500萬第二預備金為鎮民進行普篩，但預算書中未表明使用細節。記者陳玫伶／攝影

居家檢疫 移工 宿舍

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