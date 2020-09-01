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嘉義市延續購物節熱潮編千萬經費 買1千送100

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市推滿千送百活動，市民一早就到市府領現金。圖／嘉義市府提供
嘉義市推滿千送百活動，市民一早就到市府領現金。圖／嘉義市府提供

嘉義市府為延續購物節熱潮，推出「滿千送百」活動，凡設籍在嘉義市的民眾，9月起在嘉義市商家消費1千元，就能憑發票兌100元現金，今天10點開始兌換，便吸引人潮排隊，一上午就有50人來領號碼牌兌換，市府建設處指出，總預算約1千萬元，預計2個半月能兌完，額度有限，歡迎民眾來兌換。

嘉義市購物節至今發票累計總金額已破1.8億元，為了讓買氣暢旺，推「滿千送百」活動，每人最多可累計滿3千元發票，領到現金3百元，市府也在一樓中庭開「一樓超有市集」，請在地商家來賣小吃，有人領到現金就來買麵包。

搶得頭香的高姓婦人指出，原本就有計畫買牛奶給父親，但因應市府推出的優惠活動，延一天才買，今天一早買完後便到市府排隊兌換300元現金，兌換半小時前就來排隊。

殷姓婦人指出，帶著孫女來兌換現金，買1萬5千元的奶粉，因每日限量只有500號，因此一早就趕緊去藥房買奶粉，9點不到就到市府領號碼牌，也幫家人代領，因此總共兌換到1500元現金。

建設處指出，請市民掌握滿3千送3百、每人每號可領5人份、每日限量500號以及兌領發票現場捐贈、發票不可有買方統編或買受人等原則， 並於上班日上午10點到下午4點，攜帶身分證正本、印章至市府一樓聯合服務中心櫃台兌領。

建設處指出，為了讓市民掌握兌領時機，現金餘額同步連線嘉義市府建設處首頁以及愛嘉義APP，另外當日500號倘若已經抽完，也會同步在網頁顯示，市民朋友可以隨時查詢。

市長黃敏惠提醒，雖然領現金很開心，但身分證正本仍要謹慎使用，只交付給信賴的家人委託辦理，如果能夠親自來到市政府兌領更好，14歲以下的兒童尚未領到身分證可以用戶口名簿代替。

嘉義市推滿千送百活動，市民一早就到市府領現金，也辦市集讓在地商家擺攤。圖／嘉義市府提供
嘉義市推滿千送百活動，市民一早就到市府領現金，也辦市集讓在地商家擺攤。圖／嘉義市府提供
嘉義市推滿千送百活動，市民一早就到市府領現金。圖／嘉義市府提供
嘉義市推滿千送百活動，市民一早就到市府領現金。圖／嘉義市府提供
嘉義市推滿千送百活動，工作人員一早就協助市民到市府領現金。圖／嘉義市府提供
嘉義市推滿千送百活動，工作人員一早就協助市民到市府領現金。圖／嘉義市府提供

嘉義 發票 身分證

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