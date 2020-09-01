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大士爺祭將舉行 5日創意踩街先暖身

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣民雄鄉大士爺祭將舉行，今天上午舉行宣傳記者會。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉大士爺祭將舉行，今天上午舉行宣傳記者會。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣長翁章梁等人今天上午前往嘉義縣民雄鄉舉行平安月大士爺祭啟動儀式，預計從5日下午的「迎大士爺」創意踩街，8日至10日開香普渡儀式，安排精彩「好神演藝」活動，並首次推出線上普渡，活動有趣豐富，歡迎民眾來「嘉」湊熱鬧。

嘉縣府表示，傳說清乾隆年間，每逢農曆7月午時後，民雄街上常有鬼魅作亂，一段時間後居民不約而同見到觀音大士顯身，居民知道大士可壓制鬼魅，每年農曆7月都會迎請大士爺消鬼除魔，這項傳統已延續300多年，成為全台四大傳統普渡節慶之一，也是民雄鄉一年一度的宗教盛事。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，大士爺祭期間，將安排精彩「好神演藝」活動，突破以往形式邀請知名國樂團神奇樂坊，透過經典民謠歌曲，以說書人形式講述在地故事，10日大士爺廟將舉行開香普渡儀式，現場邀多組捏麵人「趣味看牲」，讓傳統普渡增添趣味性。

翁章梁表示，大士爺早年就是和瘟疫有關的神祇，縣府配合推出多項活動，讓這項已有300多年歷史的傳統農曆7月節慶活動更具文化意義，壓軸儀式就是最後一夜的大士爺火化升天，防疫期間歡迎全國的遊客和鄉親來到民雄虔誠參與，一起祭拜大士爺，祈求平安、諸事順遂。

縣府表示，因應防疫及遠方的旅外鄉親，大士爺祭蘭盆盛會首次推出「防疫祈福線上普渡」服務，即日起至9月6日可於網站平台上透過線上下單方式付費499元，就可獲得神明保佑的澎派普渡箱及限量文創包，普渡當天透過線上直播觀看普渡祭典過程，誠意不減，共度平安。

詳細資訊可上嘉義縣文觀局官網或嘉義好神粉絲專頁查詢。

嘉義縣民雄鄉大士爺祭將舉行，縣長翁章梁（右一）等人今天上午舉行宣傳記者會。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉大士爺祭將舉行，縣長翁章梁（右一）等人今天上午舉行宣傳記者會。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉大士爺祭將舉行，預計推出各項大士爺文創周邊商品。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭將舉行，預計推出各項大士爺文創周邊商品。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭將舉行，縣長翁章梁（左八）等人今天上午舉行宣傳記者會。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉大士爺祭將舉行，縣長翁章梁（左八）等人今天上午舉行宣傳記者會。記者陳玫伶／攝影

普渡 嘉義 翁章梁

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