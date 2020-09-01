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秋節商機助弱勢 黃偉哲代言身障團體秋節禮盒

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市政府社會局辦理身障團秋節愛心產品禮盒促銷活動記者會，黃偉哲為身障團體代言試吃推薦。記者謝進盛／攝影
南市政府社會局辦理身障團秋節愛心產品禮盒促銷活動記者會，黃偉哲為身障團體代言試吃推薦。記者謝進盛／攝影

秋節禮品商機浮現，台南市長黃偉哲今為身障團體秋節禮盒代言，大讚身障團體精心準備的秋節禮盒健康又美味，籲請鄉親們優先選購幫助弱勢。

秋節逐接近，南市政府社會局、工商發展投資策進會今在民治市政中心，辦理「中秋傳愛，幸福無礙」2020台南市身心障礙福利機構及團體中秋愛心產品禮盒促銷活動記者會，邀請南市9家身心障礙福利機構及團體在現場擺攤試吃。

黃偉哲表示，市府多年來實際行動支持並推廣身障團體生產禮品，今年身障團體推出秋節禮盒，有各式各樣月餅與手工餅乾，還有花茶、蛋捲及咖啡等品項，都是佳節送禮好選擇。他呼籲市民朋友以實際行動支持身心障礙朋友，參加設攤身障機構秋節產品都經由衛生單位檢驗合格，有興趣市民朋友可至http://www.idipc-tainan.com/moon_cake，有各家產品詳細介紹。

黃偉哲、社會局副局長顏靚殷、工商發展投資策進會副總幹事陳宗明，現場也以平板掃描台南市政府工商發展投資策進會設計本市秋節禮盒電子專刊QRcode，QRcode即可連結至本市9家身障單位秋節禮盒產品網站。

社會局說，今年也與南紡購物中心合作，9月5日周六下午2時至晚間8時在南紡購物中心舉辦 「Love公益 中秋送暖 」活動，民眾當天至市集消費滿額199元以上，即可獲得抽獎券一張(限量100份，每人限領一張)，更有機會將果陀劇場「步步驚笑」台南場票券帶回家。

身障團體推出的秋節禮盒。記者謝進盛／攝影
身障團體推出的秋節禮盒。記者謝進盛／攝影
南市府社會局、工商發展投資策進會號召鄉親秋節送禮優先選購身障團體推出的秋節禮盒。記者謝進盛／攝影
南市府社會局、工商發展投資策進會號召鄉親秋節送禮優先選購身障團體推出的秋節禮盒。記者謝進盛／攝影
身障團體推出的秋節禮盒。記者謝進盛／攝影
身障團體推出的秋節禮盒。記者謝進盛／攝影

身障 黃偉哲 中秋

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