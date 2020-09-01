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雲林文旦版奧運912登場 斗六農友化身選手賣柚

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
2020雲林斗六文旦節系列嘉年華，首創「文旦版奧運」，今天10多位優質柚農帶著自家栽種的文旦上場，為節慶揭幕。記者陳苡葳／攝影
2020雲林斗六文旦節系列嘉年華，首創「文旦版奧運」，今天10多位優質柚農帶著自家栽種的文旦上場，為節慶揭幕。記者陳苡葳／攝影

「讓我們歡迎柚農選手出場！」2020雲林斗六文旦節系列嘉年華，首創「文旦版奧運」，今天10多位優質柚農帶著自家栽種的文旦上場，為節慶揭幕，大家摩拳擦掌準備在9月12日、13日斗六市環保公園登場的文旦展售音樂派對，迎接一波秋節訂單；副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵親自為果農戴上桂冠，感謝大家「為柚付出」，並邀請全國消費大眾以新角度認識斗六，享受高品質文旦。

「我保證，我以無毒友善方式種文旦…」柚農今天化身奧運選手，上場宣誓栽種原則，展現對自家農產品信心，也向消費大眾掛安心保證；林聖爵說，斗六文旦在市場上占有一席之地，產地面積約182公頃，總產量逾4300公噸，品質相當穩定，甜度11度以上，且柚農各個求新求變，每年不斷精進栽培技術，日漸打穩口碑，許多民眾爭相在產季搶購。

斗六市農會總幹事張喬復指出，今年風雨少，斗六地區文旦豐收，品質比往年更佳，價格平穩，尤其老欉文旦深受消費者喜愛，民眾「手腳要快」才有機會嘗到今年產的優質文旦。

林姓柚農說，自家文旦在前兩天已全數採收完畢，今年訂單更在還未開採前就預訂一空，他直言「柚農一年只收成一次，成敗聽天由命，相當辛苦，好在消費者大力支持，是大家努力下去的動力」。

9月8日率先舉行的大斗六地區文旦品質評鑑為嘉年華前哨站，今年特地開闢「寶貝愛心市集」將於9月12日活動首日登場，12歲以下孩童皆可報名參加「設攤當老闆」，所得全數捐給雲林縣脊髓損傷者協會，為脊髓損傷者圓開設養雞場自立更生的夢。

為期2天的系列活動，還安排知名歌手邱鋒澤、晨悠登台開唱，讓大家享受不一樣的文旦音樂饗宴。謝淑亞表示，縣府也將在18日北上立法院辦理雲林文旦推廣活動，並在新光三越百貨舉行展售會，提供消費者「柚香柚甜」的文旦，幫助農友行銷在地農特產品。

斗六市長林聖爵（左）為化身奧運選手的柚農戴上桂冠及金牌，感謝他們「為柚付出」。記者陳苡葳／攝影
斗六市長林聖爵（左）為化身奧運選手的柚農戴上桂冠及金牌，感謝他們「為柚付出」。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六文旦市場口碑佳，許多民眾爭相搶購，要一嘗「柚香柚甜」的民眾可要把握機會。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六文旦市場口碑佳，許多民眾爭相搶購，要一嘗「柚香柚甜」的民眾可要把握機會。記者陳苡葳／攝影
2020雲林斗六文旦節系列嘉年華9月12日登場，縣府也將在18日北上行銷推廣。記者陳苡葳／攝影
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文旦 斗六 奧運

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