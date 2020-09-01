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檢出瘦肉精豬肉是否開罰？台南市：目前仍會罰

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨台南市議員許至椿。記者鄭維真／翻攝
國民黨台南市議員許至椿。記者鄭維真／翻攝

美豬開放進口惹議，國民黨台南市議員許至椿、王家貞等今天在議會質詢指出，台南市食品安全管理自治條例規定不可檢出含瘦肉精豬肉，否則可罰6萬元以上、2億元以下，未來含萊克多巴胺的美豬進口是否也要罰？衛生局表示，現在仍依自治條例執行開罰，屆時須視中央食安法修法狀況再來討論。

王家貞指出，目前無論是中央食安法或是台南市食品安全管理自治條例都規定豬肉瘦肉精必須零檢出，政府宣布將開放含萊克多巴胺的美豬進口，大家要如何遵循？查到瘦肉精是否要開罰？

許至椿拿出行政院農委會動植物防疫檢疫局在8月28日發的預告修正公文，修正內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品。但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺（Ractopamine）含藥物飼料添加物。」

許至椿指，原本台灣在飼料不可添加萊克多巴胺，農委會為配合美豬進口，以此公文做切割，是否代表國產豬也可開放使用萊克多巴胺，「以這樣的公文解套沒道理」。

局長謝耀清表示，防檢局修正預告只是作為衛福部訂定安全容許量的前置作業程序，與要不要開放國內使用萊克多巴胺無關，因萊克多巴胺在台灣屬禁止使用，依法不可檢出，所以要先排除牛豬，衛福部才能依據國際標準訂定安全容許量。謝說，農委會有保證萊克多巴胺不會開放在國內使用，國產豬肉也不得檢出。

衛生局代理局長黃文正表示，依照目前台南市食品安全管理自治條例，豬肉不得檢出瘦肉精，在中央還未修法之前，台南市只要檢出含瘦肉精豬肉一律開罰。

瘦肉精 美豬 衛生局

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