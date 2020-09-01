先克服充電問題 嘉義市電動公車年底開到嘉義縣
嘉義市今年底將全面換成電動公車，預計年底忠孝新民幹線上路後，將開支線到嘉義縣民雄工業區載客，目前來回約28公里要充一次電，需要克服充電問題，市府交通處積極尋覓土地設充電站，已規畫在彌陀夜市旁土地設站，讓公車充足電到民雄工業區，將綠色運輸服務延伸到嘉縣。
市府交通處指出，嘉義市電動公車由國光客運營運，已在國光客運嘉義保養廠和劉厝里自強街、大利街口停車場用地，共設兩處充電站，可供中山幹線、光林我嘉線公車充電，不同外縣市需充電8小時，國光使用快充系統，一次可充2次公車，每次20分鐘就充滿。
以目前已上線的中山幹線為例，每天約70班，起始站到終點站來回約28公里，電量會剩下40%到50％間，就要去充電，屬標準作業流程，尖峰時刻最高一次出班7車，外加一輛備用車，目前尚未發生開到沒電的狀況，成功經驗已讓外縣市政府率團來觀摩。
交通處為服務市民在民雄工業區上班需求，年底會將忠孝新民幹線延駛進民雄工業區，預計設2到3站，但忠孝幹線全長14公里，延駛後要再增2公里，來回超過30公里，需要在路線端點設置充電站。
交通處原預計在工業區的路外土地設充電站，但民雄工業區指出，歡迎交通處來設站牌，但當地車流量大，充電時會有安全疑慮，請交通處另覓地點。
交通處指出，目前規畫設置在彌陀夜市旁的學校預定用地，離工業區也很近，目前正評估，希望年底一次到位，讓市民安心到工業區上班。
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