農遊券仍一半未使用 台南買文旦龍眼正當時

農遊券預計本月17日截止使用，台南市政府上午表示，迄今全台500萬張中，尚有一半未使用，呼籲各地消費者把握期限來台南購買優質農特產，保證物超所值。

台南市長黃偉哲說，來台南旅遊使用三倍券，同時持農遊券購買當季龍眼、文旦等農特產品最好康。 而農委會推出500萬張面額250元農遊券，使用期限到9月17日，有近半數尚未使用，提醒民眾不要放棄自己權益。

農業局長謝耀清說，農委會統計，全台農遊券收券數量較高的18個合作業者中，南市就占了3名，分別為麻豆區農會農特產品供應中心、台南市農特產品直銷中心及柳營區ㄋㄋ寶傳統米食餐點。

農業局指出，麻豆區農會農特產品供應中心、南市農特產品直銷中心熱銷商品是優質農漁產品及伴手禮，柳營區農會ㄋㄋ寶傳統米食餐點的鮮奶包子及鮮奶饅頭，因用料實在且鮮奶口味濃郁，受消費大眾喜愛。