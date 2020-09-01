畫家張真輔到新疆學剪紙 回鄉教孩子剪出農村世界

一支剪刀、一張紙剪出無限的像世界！國內知名的小村畫家張真輔，單車遊歷世界，走到哪裡畫到哪裡，畫筆下的世界總是生動迷人，他想自我突破，遠遊大陸新疆，看遍廣大原野，學了一手新疆剪紙巧手，回到雲林和「回鄉米」農場合作，教故鄉孩子剪出動人的農村世界。

小村畫家張真輔是雲林縣土庫鎮人，年輕充滿創作動能的他，是國內知名的繪本畫家，熱愛自由的他，單車旅行探索世界，吸取創作靈感，遊歷數個國家，所見所聞用畫筆寫錄下精彩的故事篇章。

遠遊世界心繫故鄉的他，應水保局青年回留農村創新研究計畫之邀，最近和土庫鎮回鄉米林家良合作，推動「牛牛的教育手冊」，辦理「一起玩剪紙」課程，藉參與社造回饋家鄉，每周在土庫鎮崙內社區都有超棒的剪紙藝術課程。

第一堂課張真輔播放遊歷新疆的影片，挑動孩子開擴與創作的心，影片中孩子看到他學習新疆剪紙的趣事，也一睹新疆剪紙文化的精妙，連家長都讚不絕口。

隨後，張真輔發下專用剪刀和圖紙，教孩子從小線條開始學剪，孩子萬沒想到小小剪刀竟能剪出大世界，愈學愈有勇氣接受高複雜剪法的挑戰。

張真輔給大家的每張圖紙都有豐富的意含，其中一輛腳踏車的兩個輪子寫有COOL，正好呼應土庫的「庫」，輪胎有一朵印度櫻花象徵土庫馬光櫻花大道的意象，也有米倉寫實了土庫古蹟八角倉庫，傳承水稻文化。一張圖剪出整個土庫農村意象，孩子和家長驚呼「太神奇！」。

土庫鎮立圖書館長彭冠綸說，透過張真輔老師的教導，引領孩子走進想像世界。這樣的創作力，正可滿足孩子的求知欲，拉近與書本和閱讀的距離，也讓孩子學會不小看自己，將來一樣可以帶著畫筆遊世界。

張真輔也表示，把自己經歷和所學，和故鄉人分享，親切又真實，覺得「這趟新疆沒白跑了！」