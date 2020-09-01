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陳以真離開稻江 轉至吳鳳科大任教

中央社 / 嘉義縣31日電
前青輔會主委陳以真。聯合報系記者魯永明／攝影
前青輔會主委陳以真。聯合報系記者魯永明／攝影

前青輔會主委陳以真昨天在丈夫楊偉中長眠的「新店四十份公墓」打卡，停擺2年的臉書出現新貼文引起關注，好友紛留言關心。陳以真7月離開稻江管理學院，8月至吳鳳科大任教。

陳以真昨天到楊偉中長眠的「新店四十份公墓」祭拜，並在臉書打卡，寫下「謝謝所有愛他的人，我們都很思念」，引起各方好友留言，為陳以真加油。

陳以真前同事稻江管理學院盧姓教師指出，陳以真7月時就向稻江請辭，8月1日轉任吳鳳科技大學，比起去年，陳以真目前開朗許多。

吳鳳科大應用數位媒體系網頁，陳以真列在專任師資名單，以專技副教授任用，最高學歷是國立嘉義大學企業管理研究所博士，個人專長為繪畫與複合媒材創作、錄像藝術與影像美學、當代藝術思潮、數位影音與後製特效及展覽空間規劃。

陳以真夫婿前行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中，2018年8月帶家人前往南太平洋庫克群島旅遊時，為了救落水的女兒不幸溺斃，享年47歲。

陳以真 楊偉中 行政院

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