快訊

AIT電報解密：六項保證 始終是對台對中政策根本要素

評／任期最長首相終須一別 安倍晉三施政總體檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百年官民爭地終露曙光 麥寮保安林地解編跨出關鍵一步

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
懸宕多年的麥寮鄉保安林地，經鄉公所爭取好不易放租露出曙光，今天召開說明會，對於耕戶的問題也一一解答。圖／麥寮鄉公所提供
懸宕多年的麥寮鄉保安林地，經鄉公所爭取好不易放租露出曙光，今天召開說明會，對於耕戶的問題也一一解答。圖／麥寮鄉公所提供

雲林縣麥寮鄉111公頃保安林地，百年來為民眾從事養殖、畜牧及農耕之用，因無法取得承租權，致與林務局糾紛爭訟不斷，立委蘇治芬與麥寮鄉公所深入研議後，參考苗栗成立保安林雜糧產業專區成功案例，由麥寮公所提出「農村產業發展計畫」，獲農委會認可，也為懸宕數十年的保安林地紛擾跨出關鍵的一步。

麥寮鄉長蔡長昆指出，位於三盛村、新吉村百餘公頃保安林地，長久來一直無法解編，民眾希望能比照國有土地非公共使用，取得承租權，但因該範圍係為國有土地公共使用之保安林地，鄉民一直無法如願獲得合法承租。。

多年來麥寮鄉民一再陳情，立委蘇治芬為此召集林務局與麥寮鄉公所共同研商解決之道。麥寮鄉公所提出可以參考苗栗縣後龍鎮成立「保安林雜糧產業專區計畫」的成功經驗，並於今年3月提送「麥寮鄉三盛、新吉村農村基礎調查及產業發展模式規劃」計畫書，向農委會申請補助，以解決長年沈疴。

蘇治芬說，農委會最近同意補助麥寮鄉公所247萬元辦理該計畫案，只要計畫書送行政院核定，再透過保安林解編程序審定後，保安林地現況做農業使用的土地即可獲得解編，民眾可取得承租權，多年問題終可獲解套。

不料，該計畫案被人誤解與「麥寮能源專區」有關聯性，引起鄉民憂心，麥寮鄉公所也擔心好不容易爭取的計畫案，衍生枝節，今天特別召開說明會，向鄉民及土地關係人說明計畫案目的，蔡鄉長強調，該計畫與麥寮能源專區不相關，希望大家同心齊力，讓計畫案得以持續推動，為現有在保安林區從事農牧、養殖的農民，早日爭取到合法的承租權。

多位鄉民指出，該地是他們祖先開墾，大家數代相傳在保安林區耕作，不想背負「佔耕戶」之名，才據理力爭，四方奔波尋求解編之道，期待政府能了解農民的苦心，伸出援手，早日讓大家取得合法租權，安心事農。

針對懸宕多年的麥寮鄉保安林地，麥寮鄉公所好不易爭取解編之道，為放租露出曙光，公所今天召開說明會向耕戶說明。圖／麥寮鄉公所提供
針對懸宕多年的麥寮鄉保安林地，麥寮鄉公所好不易爭取解編之道，為放租露出曙光，公所今天召開說明會向耕戶說明。圖／麥寮鄉公所提供
針對懸宕多年的麥寮鄉保安林地，麥寮鄉公所好不易爭取解編之道，為放租露出曙光，麥寮鄉長蔡長昆今天召開說明會向耕戶說明。圖／麥寮鄉公所提供
針對懸宕多年的麥寮鄉保安林地，麥寮鄉公所好不易爭取解編之道，為放租露出曙光，麥寮鄉長蔡長昆今天召開說明會向耕戶說明。圖／麥寮鄉公所提供
針對懸宕多年的麥寮鄉保安林地，麥寮鄉公所好不易爭取解編之道，為放租露出曙光，公所今天召開說明會向耕戶說明並與民溝通。圖／麥寮鄉公所提供
針對懸宕多年的麥寮鄉保安林地，麥寮鄉公所好不易爭取解編之道，為放租露出曙光，公所今天召開說明會向耕戶說明並與民溝通。圖／麥寮鄉公所提供
針對懸宕多年的麥寮鄉保安林地，麥寮鄉公所好不易爭取解編之道，為放租露出曙光，公所今天召開說明會向耕戶說明。圖／麥寮鄉公所提供
針對懸宕多年的麥寮鄉保安林地，麥寮鄉公所好不易爭取解編之道，為放租露出曙光，公所今天召開說明會向耕戶說明。圖／麥寮鄉公所提供

農委會 蘇治芬 農民

延伸閱讀

蔡政府進口美豬 曾反對的民進黨民代這麼說

斗六舊糖廠將修建 破天荒開放民眾參與工程實作

雞農：沒屠宰日期 冰了多久沒人知

進口雞肉標示易混淆恐貿易障礙？ 立委不排除杯葛預算

相關新聞

百年官民爭地終露曙光 麥寮保安林地解編跨出關鍵一步

雲林縣麥寮鄉111公頃保安林地，百年來為民眾從事養殖、畜牧及農耕之用，因無法取得承租權，致與林務局糾紛爭訟不斷，立委蘇治...

麻雀危害 不少稻米成「空包彈」

雲嘉南各縣市陸續進入稻穀採收期，但有農民深受麻雀鳥害，稻米成了「空包彈」，各縣市政府建議農民以防鳥網、充氣驅鳥球等人道防...

雲林農田水利會自行推選臨時會長 現任會長：予以尊重

雲林農田水利會今天下午召開會臨時會務委員會，祭出「護水」「護產」「護自治權」三大訴求，並自行選出改為官派後的臨時會長，由...

經營28年 台南溪北唯一保齡球館將熄燈

不敵娛樂大環境驟變，台南新營全朕（原金帝）保齡球館，立足地方28年今天最後一天營業，消息傳出，地方一片惋惜。

台南市身心障礙路邊停車收費 9月1日起優惠加碼

台南市從9月1日調整身障停車優惠措施，凡全國持有「身心障礙者專用停車位識別證」車輛或懸掛「身心障礙車牌車輛」，路邊停車費...

台南推國產豬標誌 黃偉哲為餐廳業者掛牌

台南市長黃偉哲今天中午到永華市政中心附近的餐廳張貼國產豬肉標誌，並公開呼籲民眾愛用國產豬肉。業者表示，許多料理用冷凍豬肉...

種植文旦多老農 近年台南旅外青年返鄉接手見成果

台南種植文旦農民大多年長，外出打拚的曾士展等青年近年返鄉承接老家果園，成為新農民從頭學習種植，經過幾年努力、與長輩磨合終...

台南永康新市過水便橋雨季危險封閉 仍不斷有人硬要過

台南鹽水溪永康、新市間過水便橋是許多南科園區上班族捷徑便道，因便橋高不到兩公尺下大雨溪水就漫過便橋，曾有人涉水通過人車被...

新營農機支援救災協定 900萬元自動駕駛荷蘭曳引機吸睛

台南市新營區公所今天與新營秀才大型農機隊簽署「大型農用機具支援協定合約書」，共有20輛各式農耕機加入，其中一輛市價900...

中小學開學 台南各警分局同步執行「護童專案」

台南市中、小學今天開學，因往年開學日交通較壅塞，台南市善化、歸仁、永康、新化、麻豆、佳里、玉井等警分局今天先後發布新聞，...

台南郵局協助農民促銷文旦 產地設點就近收寄文旦包裹

台南郵局協助農民促銷文旦，今年台南麻豆、下營文旦開始盛產，台南郵局今天宣布，後天開始在產地設立2處文旦包裹收寄處，方便農...

開學日關切防疫 黃偉哲一早國小站導護

今天是全國中小學開學日，台南市長黃偉哲一大早就前往新南國小「站導護」，視察校園防疫措施，關心學童開學及學校防疫情形，並與...

熱門新聞

往返墾丁貪快開路肩引不滿 八成罰單是民眾檢舉的

開學日苗警啟動護童 小一新生還有親子幸福學堂

甭冒死拍最美日落大道！最佳視角T點景觀台明年6月完工

影／上萬隻家燕夜棲台東市區 多輛汽機車遭糞彈襲

雲林農田水利會自行推選臨時會長 現任會長：予以尊重

機車直接左轉 苗縣擬開放11路口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。