百年官民爭地終露曙光 麥寮保安林地解編跨出關鍵一步

雲林縣麥寮鄉111公頃保安林地，百年來為民眾從事養殖、畜牧及農耕之用，因無法取得承租權，致與林務局糾紛爭訟不斷，立委蘇治芬與麥寮鄉公所深入研議後，參考苗栗成立保安林雜糧產業專區成功案例，由麥寮公所提出「農村產業發展計畫」，獲農委會認可，也為懸宕數十年的保安林地紛擾跨出關鍵的一步。

麥寮鄉長蔡長昆指出，位於三盛村、新吉村百餘公頃保安林地，長久來一直無法解編，民眾希望能比照國有土地非公共使用，取得承租權，但因該範圍係為國有土地公共使用之保安林地，鄉民一直無法如願獲得合法承租。。

多年來麥寮鄉民一再陳情，立委蘇治芬為此召集林務局與麥寮鄉公所共同研商解決之道。麥寮鄉公所提出可以參考苗栗縣後龍鎮成立「保安林雜糧產業專區計畫」的成功經驗，並於今年3月提送「麥寮鄉三盛、新吉村農村基礎調查及產業發展模式規劃」計畫書，向農委會申請補助，以解決長年沈疴。

蘇治芬說，農委會最近同意補助麥寮鄉公所247萬元辦理該計畫案，只要計畫書送行政院核定，再透過保安林解編程序審定後，保安林地現況做農業使用的土地即可獲得解編，民眾可取得承租權，多年問題終可獲解套。

不料，該計畫案被人誤解與「麥寮能源專區」有關聯性，引起鄉民憂心，麥寮鄉公所也擔心好不容易爭取的計畫案，衍生枝節，今天特別召開說明會，向鄉民及土地關係人說明計畫案目的，蔡鄉長強調，該計畫與麥寮能源專區不相關，希望大家同心齊力，讓計畫案得以持續推動，為現有在保安林區從事農牧、養殖的農民，早日爭取到合法的承租權。