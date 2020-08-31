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黃頭鷺來了 嘉義太興萬鷺朝鳳奇景登場

中央社 / 嘉義縣31日電

嘉義縣梅山鄉太興村每年8月底至10月初，每天都有成千上萬隻黃頭鷺由北往南遷徙，昨天傍晚首波黃頭鷺飛越，啟動今年「萬鷺朝鳳」奇景。

每年秋天黃頭鷺往南遷徙，途經梅山鄉太興村，群鳥編隊飛過山頭，最高峰單日有萬隻以上，居民稱當地的生毛樹溪為鳳凰穴，因此，每年黃頭鷺過境被稱為「萬鷺朝鳳」。

太興村長簡慶輝表示，今年第一群黃頭鷺在昨天下午出現，總計來了8群、約2萬隻，最大的一群超過3千隻。

當地民宿業者指出，今年黃頭鷺比去年晚到1星期左右，預計9月至10月應可天天看到成群的「萬鷺朝鳳」奇觀，每天下午4時到6時是最佳觀賞時段。數百至上千隻黃頭鷺，成群順著山谷氣流向上盤旋，還會變換隊型，十分壯觀。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，黃頭鷺出現就會吸引大批遊客，建議大家傍晚看黃頭鷺後，留宿一晚，隔天到臨近的阿里山奮起湖或太平雲梯等景點走走，2天1夜遊最適宜。

嘉義 阿里山 奮起湖

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