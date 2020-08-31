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雲林農田水利會自行推選臨時會長 現任會長：予以尊重
雲林農田水利會今天下午召開會臨時會務委員會，祭出「護水」「護產」「護自治權」三大訴求，並自行選出改為官派後的臨時會長，由資深會務委員吳圳興獲選為臨時會長，會務委員會強調，水利會組織法尚未全廢，他們產生的臨時會長仍屬合法。現任會長洪國浩則表示，予以尊重。
水利會將於今年十月改成官派，雲林農田水利會今天下午召開改制前最後一次會務會議，由會務委員王境棋擔任主席，會中，他們以護水、護產、護自治權三大訴求，抨擊中央強制把民間團體改為官派的鴨霸行徑。
王境棋指出，水利會是民間團體，採會員制，任何會務應由會員來決定，中央不顧會員權益強硬改為官派，等同沒收人民財產，10月1日就要強行改制是鴨霸行為，他們只好自行選出會長來護產。
經會員推選後，資深委員吳圳興被推為改制後的臨時會長，他說，目前水利會組織法並未全廢，會員有權選出屬於自己的會長，他將在10月1日上任，等同是「看守會長」。
會務委員也是雲林縣議員陳俊龍表示，對於水利會改制後的土地和會員福利等事務，中央均無明確規範，雖現有小組長可連任，會務委員改成諮詢委員，相關細節也沒說清楚，未來改制為公家機關效能如何，不可預知，讓人有政治目的拔樁的觀感，政府應早日明確。
會務委員也是雲林縣議員李明哲也認為，水利會多數土地來自民間，未來該如何徵收補償，以及各縣市資金也應要落實統籌分配到窮困縣市，以利興修水利。
現任雲林農田水利會長洪國浩表示，改制後水利會的功能不變，我國是法治國家，大家的決定他予以尊重，委員會所提意見會轉給上級。
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