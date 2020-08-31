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經營28年 台南溪北唯一保齡球館將熄燈

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
立足地方28年，台南全朕保齡球館今最後一天營業。圖／取自全朕保齡球館粉絲團
立足地方28年，台南全朕保齡球館今最後一天營業。圖／取自全朕保齡球館粉絲團

不敵娛樂大環境驟變，台南新營全朕（原金帝）保齡球館，立足地方28年今天最後一天營業，消息傳出，地方一片惋惜。

位於新營中山路上的新營全朕保齡球館，民國81年創立，因緊鄰火車站且搭上當時娛樂熱潮，很快闖出知名度，全盛時樓上樓下共有52球道，吸引許多人飆球技，更有人大玩「蝴蝶球」，盛況一時。

不過，隨著保齡球熱逐漸退燒且娛樂多元，打保齡球人口銳減，不少保齡球館陸續收攤，新營全朕經營規模也縮減約一半，目前僅20多球道，業者持續苦撐，日前地方就有傳出結束營業傳言，業者幾天前也在臉書粉絲團，證實今31日是最後一天營業，同時自9月1日至13日下午2點至9點辦理會員退費，逾期恕不受理。

新營區長魏文貴、當地里長蔡牧謙等人今中午也趕往致意，一些老新營人談及當年在球館打球點滴，對於業者將收攤相當不設，但也只能接受。

蔡牧謙轉述說，因生意不如以往且零件維修困難，業者評估後忍痛結束營業，感謝28年來鄉親捧場。至於未來球館現址，傳出將設超商、超市等賣場，目前仍在評估中並未底定。

台南市議員李宗翰今晚也將在球館舉辦球敘，為最後一天營業見證。

立足地方28年，台南全朕保齡球館今最後一天營業，新營區長魏文貴（左二）前往關心。圖／蔡牧謙提供
立足地方28年，台南全朕保齡球館今最後一天營業，新營區長魏文貴（左二）前往關心。圖／蔡牧謙提供
立足地方28年，台南全朕保齡球館今最後一天營業，新營區長魏文貴（左一）前往關心。圖／蔡牧謙提供
立足地方28年，台南全朕保齡球館今最後一天營業，新營區長魏文貴（左一）前往關心。圖／蔡牧謙提供
立足地方28年，台南全朕保齡球館今最後一天營業。圖／取自全朕保齡球館粉絲團
立足地方28年，台南全朕保齡球館今最後一天營業。圖／取自全朕保齡球館粉絲團
立足地方28年，台南全朕保齡球館今最後一天營業。圖／取自全朕保齡球館粉絲團
立足地方28年，台南全朕保齡球館今最後一天營業。圖／取自全朕保齡球館粉絲團

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