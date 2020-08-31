經營28年 台南溪北唯一保齡球館將熄燈

不敵娛樂大環境驟變，台南新營全朕（原金帝）保齡球館，立足地方28年今天最後一天營業，消息傳出，地方一片惋惜。

位於新營中山路上的新營全朕保齡球館，民國81年創立，因緊鄰火車站且搭上當時娛樂熱潮，很快闖出知名度，全盛時樓上樓下共有52球道，吸引許多人飆球技，更有人大玩「蝴蝶球」，盛況一時。

不過，隨著保齡球熱逐漸退燒且娛樂多元，打保齡球人口銳減，不少保齡球館陸續收攤，新營全朕經營規模也縮減約一半，目前僅20多球道，業者持續苦撐，日前地方就有傳出結束營業傳言，業者幾天前也在臉書粉絲團，證實今31日是最後一天營業，同時自9月1日至13日下午2點至9點辦理會員退費，逾期恕不受理。

新營區長魏文貴、當地里長蔡牧謙等人今中午也趕往致意，一些老新營人談及當年在球館打球點滴，對於業者將收攤相當不設，但也只能接受。

蔡牧謙轉述說，因生意不如以往且零件維修困難，業者評估後忍痛結束營業，感謝28年來鄉親捧場。至於未來球館現址，傳出將設超商、超市等賣場，目前仍在評估中並未底定。