台南推國產豬標誌 黃偉哲為餐廳業者掛牌

台南市長黃偉哲今天中午到永華市政中心附近的餐廳張貼國產豬肉標誌，並公開呼籲民眾愛用國產豬肉。業者表示，許多料理用冷凍豬肉味道就變了，不考慮採購進口豬肉。

台南市政府推出的國產豬肉標誌政策今天正式上路，黃偉哲中午趁議會議程休息的空檔，為一家提出申請的餐廳業者掛上標誌，還到店裡點了幾樣豬肉料理當午餐，公開呼籲民眾愛用國產豬肉。

黃偉哲表示，這個標誌可讓民眾清楚辨識選用國產豬肉的店家，將提供給業者來申請。業者一旦掛上這個標誌，就要接受市府不定期的稽查，如果被查到使用外國豬肉，就涉及食品安全衛生管理法中的標示不實，市府會依相關規定來裁處。

他說，消費者如果看到這個標誌，就可以放心進入店家消費；但如果有人認為一定要吃外國的豬肉，那仍予以尊重。

黃偉哲指出，台南市校園午餐一定也是使用國產豬肉，市府會去拜訪一些廠商的團膳業者，希望他們的團膳也都使用國產豬肉。

餐廳業者蔡素琴表示，餐廳營業20、30年來，幾乎都是使用到市場採買的肉品，可說都有固定的合作攤商。因為許多台式料理，還有肉燥、焢肉等食材，都需要使用生鮮豬肉來做才能保有原味，用了冷凍肉品味道就不對了。

蔡素琴說，台南消費者的嘴巴很挑，就算只有一點點差別也能挑得出來，所以不會為了可能低一點點的成本，而改用冷凍的進口豬肉。