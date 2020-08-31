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種植文旦多老農 近年台南旅外青年返鄉接手見成果

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
今年台南郵局與陳湧鑫、曾士展等在地小農合作，推出關懷農產行銷專案幫小農賣文旦。記者周宗禎／攝影
今年台南郵局與陳湧鑫、曾士展等在地小農合作，推出關懷農產行銷專案幫小農賣文旦。記者周宗禎／攝影

台南種植文旦農民大多年長，外出打拚的曾士展等青年近年返鄉承接老家果園，成為新農民從頭學習種植，經過幾年努力、與長輩磨合終於看到成果，因年輕人多重視行銷，以科學管理栽培並通過相關檢驗也取得產銷履歷，收入已不下以往，傳承自家農業也更有成就感。

今年台南郵局協助行銷文旦，與陳湧鑫、曾士展等在地小農合作，推出關懷農產行銷專案幫小農賣文旦，68折優惠價接受訂購，每賣一箱就捐10元給創世基金會。

陳湧鑫原在資訊業上班，6年前返鄉接手父親面積3分半文旦園，從頭學習栽培，除草、疏果、排水田間管理都自己來，他也種了近一甲地稻米，因有資訊業背景，文旦與稻米都科學化管理，收成除一般銷售通路，也透過網路販售，以陳小農的文旦園為名架設網路行銷，已建立自有品牌，減輕不少銷售壓力。

曾士展畢業後先在工研院研究發酵產品，後來與同事合夥開公司從事生質能源產品開發研究，兩年前因父母年歲漸大，無力照顧八分地文旦園返鄉接手，創立緣起柚子園品牌。

兩名返鄉新農民都對農業有濃厚興趣，雖然剛投入時，想法做法會有一些與老一輩不同，例如長輩種植多憑經驗與直覺，他們則是科學化管理，需要溝通磨合，才能漸入佳境，期待務農開創新的人生。

台南郵局提供行銷文旦禮盒管道協助小農，消費者每訂購1箱，就捐贈10元給創世社會福利基金會台南分會，今年的目標是希望能捐出10萬元善款。

台南郵局局長黃良江說，今年台南郵局與品德柚果園、陳小農文旦園、緣起柚子園合作，推出麻豆文旦禮盒，原價每箱1千元優惠價680元，即日起開放上網訂購，9月3日到10月6日配送，歡迎消費者踴躍購買參與做愛心。

今年台南郵局與陳湧鑫、曾士展等在地小農合作，推出關懷農產行銷專案幫小農賣文旦。記者周宗禎／攝影
今年台南郵局與陳湧鑫、曾士展等在地小農合作，推出關懷農產行銷專案幫小農賣文旦。記者周宗禎／攝影

文旦 郵局 農民

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