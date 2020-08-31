台南永康新市過水便橋雨季危險封閉 仍不斷有人硬要過
台南鹽水溪永康、新市間過水便橋是許多南科園區上班族捷徑便道，因便橋高不到兩公尺下大雨溪水就漫過便橋，曾有人涉水通過人車被洪水沖走。市府日前公告汛期期間封橋，但網友貼文指封橋護欄被人移開，甚至騎士硬闖，直呼「不見棺材不掉淚」。
黃偉哲得知受訪表示，鹽水溪過水便橋是簡易便橋，沒有橋墩架高，不必說有颱風豪雨，只要雨勢稍大便橋就會被淹沒，民眾通行危險，市府決定雨季汛期時間封橋；民眾貪圖交通便利移開護欄，非常非常危險。
黃偉哲指出，市府正開闢其他交通要道，還有北外環等重大建設，便橋會在乾季開放，但現在正值雨季通行危險，民眾切勿為節省幾分鐘的時間冒險通行，市府會請警力、工務局等相關單位加強路障及交通疏導。
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