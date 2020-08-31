快訊

影／美豬爭議烽火連天！嘉義市宣布將加重處罰

山西「聚仙飯店」29死慘案：下跪老人與倒塌壽宴...悲劇為什麼？

新營農機支援救災協定 900萬元自動駕駛荷蘭曳引機吸睛

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
現場展示可以自動駕駛的新荷蘭曳引機，高達4米，馬力有435P，市價達900萬元，成全場焦點。記者謝進盛／翻攝
現場展示可以自動駕駛的新荷蘭曳引機，高達4米，馬力有435P，市價達900萬元，成全場焦點。記者謝進盛／翻攝

台南市新營區公所今天與新營秀才大型農機隊簽署「大型農用機具支援協定合約書」，共有20輛各式農耕機加入，其中一輛市價900萬元，有自動駕駛等功能的荷蘭曳引機也入列，成為全場焦點。

新營區公所說，進入汛期，為有效減少災害對居民生命威脅，在新營區農會媒合，邀請大佃農蔡明全、李進雄與第二代青農王振皓及李健誌共組大型農機隊投入新營區防救災體系，由蔡明全為代表與新營區公所簽署「大型農用機具支援協定合約書」，

其中，現場可自動駕駛的荷蘭曳引機，高達4米，馬力有435P，尤其市價達900萬元，約等於新營一棟透天厝價格，讓與會者開了眼界。

蔡明全等人說，傳統曳引機只能適用一般農地，不利於有高低落差地形，而新荷蘭T8.435機型，不僅是自排，更具自動駕駛功能，可適用於各種地形，同時也能協助搬運及拖曳各種機具，效率更是傳統曳引機2倍以上。

新營區長魏文貴表示，這次共有20輛各式農耕機加入，規模也是台南市最大，有了這些好幫手加入，在汛期來時搶救工作更多一層保障。救災量能更是如虎添翼。

台南市新營區公所今與新營秀才大型農機隊簽署大型農用機具支援協定，強化救災能量。記者謝進盛／翻攝
台南市新營區公所今與新營秀才大型農機隊簽署大型農用機具支援協定，強化救災能量。記者謝進盛／翻攝

荷蘭 青農

延伸閱讀

開放美豬牛 台中藍議員：這根本是另場鴉片戰爭

短短160年抽高20cm 荷蘭人如何從歐洲最矮到世界最高

台港合製音樂劇《皇都電姬》下周全球首演在台南新營

沉沒400多年荷蘭商船找到了！只有輕微損壞 船體幾乎完整保存

相關新聞

麻雀危害 不少稻米成「空包彈」

雲嘉南各縣市陸續進入稻穀採收期，但有農民深受麻雀鳥害，稻米成了「空包彈」，各縣市政府建議農民以防鳥網、充氣驅鳥球等人道防...

種植文旦多老農 近年台南旅外青年返鄉接手見成果

台南種植文旦農民大多年長，外出打拚的曾士展等青年近年返鄉承接老家果園，成為新農民從頭學習種植，經過幾年努力、與長輩磨合終...

台南永康新市過水便橋雨季危險封閉 仍不斷有人硬要過

台南鹽水溪永康、新市間過水便橋是許多南科園區上班族捷徑便道，因便橋高不到兩公尺下大雨溪水就漫過便橋，曾有人涉水通過人車被...

新營農機支援救災協定 900萬元自動駕駛荷蘭曳引機吸睛

台南市新營區公所今天與新營秀才大型農機隊簽署「大型農用機具支援協定合約書」，共有20輛各式農耕機加入，其中一輛市價900...

中小學開學 台南各警分局同步執行「護童專案」

台南市中、小學今天開學，因往年開學日交通較壅塞，台南市善化、歸仁、永康、新化、麻豆、佳里、玉井等警分局今天先後發布新聞，...

台南郵局協助農民促銷文旦 產地設點就近收寄文旦包裹

台南郵局協助農民促銷文旦，今年台南麻豆、下營文旦開始盛產，台南郵局今天宣布，後天開始在產地設立2處文旦包裹收寄處，方便農...

開學日關切防疫 黃偉哲一早國小站導護

今天是全國中小學開學日，台南市長黃偉哲一大早就前往新南國小「站導護」，視察校園防疫措施，關心學童開學及學校防疫情形，並與...

感謝老師！嘉義教育人員9月憑證到特約店家消費享優惠

嘉義市政府將9月訂為敬師月，教育處為慶祝教師節，日前與嘉義市工商發展投資策進會合作，邀請在地特色商家，共同辦理「教師專屬...

影／開學日白河警護童擴大宣導 明起安全大執法

國中小學今天開學，台南市白河警分局上午執行護童專案，同時提醒用路人，將於明天起配合全國展開交通大執法，請民眾遵守交通規則...

台南家扶發助學金 雲林虎女獅子會助80童買新鞋

弱勢學子常為學費、生活費苦惱，北台南家扶中心獲各方贊助，昨發給高中職、大專生約675萬助學金，9月將再頒給580名國中小...

物理治療師大會 黃偉哲感謝防疫

台南市長黃偉哲昨天出席物理治療師公會會員大會，感謝第一線物理治療師對防疫的貢獻。他表示，台灣疫情相較許多國家明顯輕微，不...

雲林斗六缺工採柚 今年首次移工支援

雲林縣有近50%人口從事農業，平均年齡約64歲，受人口外移及老化影響，致季節性缺工嚴重，縣府輔導縣農會引進外展移工，一年...

熱門新聞

開學了！全國最大國小校門現人潮 堪比跨年

台灣米其林名廚江振誠 鼓勵年輕人遇低潮「逢低買進」

賞淡水漁人碼頭煙火秀 新北市府籲搭大眾運輸分流

影／淡水漁人碼頭煙火秀登場 520秒大聲說「我愛你」

傳統習俗式微！高雄岡山老店 今年只賣出3盞普度公燈

機車2段式左轉了嗎？ 苗栗優先檢討15處明顯矛盾路口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。