新營農機支援救災協定 900萬元自動駕駛荷蘭曳引機吸睛

台南市新營區公所今天與新營秀才大型農機隊簽署「大型農用機具支援協定合約書」，共有20輛各式農耕機加入，其中一輛市價900萬元，有自動駕駛等功能的荷蘭曳引機也入列，成為全場焦點。

新營區公所說，進入汛期，為有效減少災害對居民生命威脅，在新營區農會媒合，邀請大佃農蔡明全、李進雄與第二代青農王振皓及李健誌共組大型農機隊投入新營區防救災體系，由蔡明全為代表與新營區公所簽署「大型農用機具支援協定合約書」，

其中，現場可自動駕駛的荷蘭曳引機，高達4米，馬力有435P，尤其市價達900萬元，約等於新營一棟透天厝價格，讓與會者開了眼界。

蔡明全等人說，傳統曳引機只能適用一般農地，不利於有高低落差地形，而新荷蘭T8.435機型，不僅是自排，更具自動駕駛功能，可適用於各種地形，同時也能協助搬運及拖曳各種機具，效率更是傳統曳引機2倍以上。