台南郵局協助農民促銷文旦 產地設點就近收寄文旦包裹

台南郵局協助農民促銷文旦，今年台南麻豆、下營文旦開始盛產，台南郵局今天宣布，後天開始在產地設立2處文旦包裹收寄處，方便農民交寄。市長黃偉哲稱讚郵局有心服務，讓文旦在國內銷路更暢旺。

台南郵局今年在麻豆區麻豆區謝安里謝厝寮紀安宮、新生南路546號「山林木材行」設立文旦包裹收寄處，9月2日至27日提供收寄文旦包裹、上門收件、專案優惠資費、代列印姓名地址等服務，能將文旦更快速送達訂購處。

台南郵局局長黃良江表示，台南郵局配合郵政商城的關懷農產行銷專案，與在地3家小農的果園合作，提供小農行銷文旦禮盒管道。客戶每訂購1箱文旦，就會捐贈新台幣10元給創世社會福利基金會台南分會，今年的目標是希望能捐出10萬元善款。

黃偉哲表示，今年文旦產季直到中秋節約1個月，相較往年應不會來不及銷售造成「大塞車」，產銷不會是大問題，但市府仍努力超前部署，打開各個銷售通路。包括先前銷往加拿大、日本、新加坡等地，都已有成績，而國內通路也要維持暢旺。

黃偉哲說，郵局能替農民設想在產地開收寄處，不僅可減少農民自己運送到郵局交寄的舟車勞頓、及路途中面對的危險，也讓銷售運送更有效率，對文旦在國內的銷售成績有很大幫助。