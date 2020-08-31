台南郵局協助農民促銷文旦 產地設點就近收寄文旦包裹
台南郵局協助農民促銷文旦，今年台南麻豆、下營文旦開始盛產，台南郵局今天宣布，後天開始在產地設立2處文旦包裹收寄處，方便農民交寄。市長黃偉哲稱讚郵局有心服務，讓文旦在國內銷路更暢旺。
台南郵局今年在麻豆區麻豆區謝安里謝厝寮紀安宮、新生南路546號「山林木材行」設立文旦包裹收寄處，9月2日至27日提供收寄文旦包裹、上門收件、專案優惠資費、代列印姓名地址等服務，能將文旦更快速送達訂購處。
台南郵局局長黃良江表示，台南郵局配合郵政商城的關懷農產行銷專案，與在地3家小農的果園合作，提供小農行銷文旦禮盒管道。客戶每訂購1箱文旦，就會捐贈新台幣10元給創世社會福利基金會台南分會，今年的目標是希望能捐出10萬元善款。
黃偉哲表示，今年文旦產季直到中秋節約1個月，相較往年應不會來不及銷售造成「大塞車」，產銷不會是大問題，但市府仍努力超前部署，打開各個銷售通路。包括先前銷往加拿大、日本、新加坡等地，都已有成績，而國內通路也要維持暢旺。
黃偉哲說，郵局能替農民設想在產地開收寄處，不僅可減少農民自己運送到郵局交寄的舟車勞頓、及路途中面對的危險，也讓銷售運送更有效率，對文旦在國內的銷售成績有很大幫助。
台南郵局上午在文旦產區麻豆紀安宮舉辦文旦包裹收寄處成立宣傳活動，邀請黃邀哲與立委郭國文等地方人士出席。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言