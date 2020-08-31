麻旦文旦產季到 郵局進產地設包裹收寄處

台南市麻豆、下營一帶種植的文旦柚進入盛產季，台南郵局今年在產地設立2處文旦包裹收寄處，方便農民交寄。台南市長黃偉哲表示，透過郵局服務可讓文旦在國內通路更暢旺。

中華郵政公司台南郵局今天上午在麻豆紀安宮舉辦今年文旦包裹收寄處成立記者會，邀請黃偉哲與民進黨立委郭國文等人參加。

台南郵局局長黃良江表示，台南郵局今年分別在麻豆區新生南路546號的「山林木材行」，以及位於麻豆區謝安里謝厝寮的紀安宮設立文旦包裹收寄處。9月2日至27日提供現場收寄文旦包裹、上門收件、專案優惠資費、代列印姓名地址等服務，相信能將文旦包裹更快速送達。

黃良江表示，台南郵局配合郵政商城的關懷農產行銷專案，與3家小農果園合作，提供小農行銷文旦禮盒管道。另外，客戶每訂購1箱文旦，會捐贈新台幣10元給創世社會福利基金會台南分會，今年目標是希望能捐出10萬元善款。

黃偉哲表示，今年文旦產季到中秋節間有大約1個月時間，比較不會來不及銷售，造成「大塞車」，所以產銷不會是大問題，但市府仍努力超前部署，打開各個銷售通路。包括先前銷往加拿大、日本、新加坡等地，都已有成績，而國內通路也要維持暢旺。

他說，郵局能替農民設想，在產地開闢收寄處，今年還增加到2處；不僅可以減少農民自己運送到郵局交寄的舟車勞頓、及路途中面對的危險，也讓銷售運送更有效率，對文旦在國內的銷售成績有很大幫助。