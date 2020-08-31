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感謝老師！嘉義教育人員9月憑證到特約店家消費享優惠
嘉義市政府將9月訂為敬師月，教育處為慶祝教師節，日前與嘉義市工商發展投資策進會合作，邀請在地特色商家，共同辦理「教師專屬優惠活動」，嘉義縣市教育人員9月只要憑教育機構場域證件，到嘉義市史蹟資料館「昭和J18」、奮起福餅等店面、機構，即能享有折扣或優惠回饋。
嘉義市長黃敏惠表示，教育是一段很長遠的路，教育更是一個生命影響生命，生命感動生命的歷程，感謝教師的用心與奉獻，彰顯尊師重道的精神，嘉義市將九月訂為敬師月，並規劃相關敬師月系列活動，以彰顯典範，感謝師恩。
教育處長林立生表示，今年敬師系列活動首先開跑的是「一起相挺教師專屬優惠活動」，對努力深耕於教育事業的教師、工作夥伴，表達心中感謝，特別邀請嘉義市工商策進會及嘉義市教師會一同合作，希望能做出讓從事教育人員更有感的教師節活動。
嘉義市教育處表示，本次敬師活動提供嘉義縣市從事教育相關人員，只要在9月1日至9月30日期間，憑教育機構場域證件，就能獲得店家指定優惠，有26間店家共襄盛舉，相關店家專屬優惠訊息可洽「嘉義市工商發展投資策進會」及「教育處」臉書粉絲專頁。
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