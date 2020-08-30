「筍友」逗熱鬧！ 雲林古坑婆媽「撕筍片」展身手

雲林縣古坑咖啡不但享譽國際，竹筍也是當地大宗經濟作物之一，種植面積達3000多公頃，目前正值盛產期，也是吃筍最好的時節，古坑鄉大埔社區今天舉辦竹筍節，不僅邀請總統御廚張和錦（水蛙師）準備多道竹筍佳餚和民眾分享，也邀婆媽比拚「撕筍片」展身手，冠軍得主獲得獎金3千元，還有趣味的親子DIY體驗，好吃又好玩！

大埔社區理事長張和賢說，竹筍是古坑重要的農產品之一，包括麻竹、綠竹、孟宗竹、桂竹等多種類的筍子中，以麻竹筍產量最高，且用途廣泛，可做成筍罐、筍片、筍乾、醬筍等多樣化美食，更是一般家庭入菜最好的食材。

張和賢表示，今年竹筍產況比去年回穩許多，收購價格每公斤約12元，價格穩定；社區輔導筍農朝向「加工品再升級」發展，從產地到加工皆使用生產履歷，目前第一階段以5公頃小面積開始推行，明年將視飯店、餐廳、一般遊客等通路銷售情況，增加推展面積。

活動最高潮撕筍片比賽，吸引20人參加，共分4組競賽，初賽選出4人晉級進行複賽，冠軍得主獲得獎金3千元，裁判長沈松地說，比賽是一種樂趣，主要希望農村婦女展現她們眼明手快、經驗非凡的身手，讓大家更認識竹筍產業；每位參賽者撕下的筍片，須掌握寬度1公分以內、且片片均寬的要訣，恰到好處才能曬乾，均勻入味，嘗起來才會甜香清脆。