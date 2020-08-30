稻田受麻雀侵擾成空包彈？ 嘉縣府：可用防鳥網

嘉義縣太保市陳姓農民日前向本報爆料，有農友租用的3分地農田稻米還沒成熟，但上周發現上千隻麻雀在田地中覓食，用了各種方法都嚇不走，雖向縣府求助，縣府只回應要以維護生態方式驅趕，如今過了一周稻米都成空包彈，卻沒收到解方，希望政府重視農民的權益。

嘉義縣農業處畜保科長石蕙菱表示，近幾年野鳥學會推廣以防鳥網，在作物上方架設細網，防止鳥類吃農作物，成效不錯，農業處當天馬上到現場查看，並建議農民如有防鳥網等需求可向農業處求助，由專家現場探勘，提供最佳的防鳥措施，至於農民受損部分，會再鑑定。

陳姓農民表示，這名邱姓農友都靠這塊租用的農地收成生活，即使採用鞭炮、彩帶、稻草人等傳統作法驅趕麻雀還是沒用，因此無法收成欲哭無淚，而他的農地在附近，也因麻雀提早收成，原本5、6分地的稻米還未完全成熟就收掉，只賺到一半價格。

陳姓農民說，以前農民可以毒鳥方式減少麻雀數量，但現在因野生動物保護法，也擔心會傷到保育鳥類而禁止，被發現也會被投訴，但農民已沒有其他方法了，希望政府提供解決辦法解決問題。