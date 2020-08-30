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稻田受麻雀侵擾成空包彈？ 嘉縣府：可用防鳥網

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣太保市農民因麻雀侵擾，3分地的稻米全成空包彈欲哭無淚。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣太保市農民因麻雀侵擾，3分地的稻米全成空包彈欲哭無淚。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣太保市陳姓農民日前向本報爆料，有農友租用的3分地農田稻米還沒成熟，但上周發現上千隻麻雀在田地中覓食，用了各種方法都嚇不走，雖向縣府求助，縣府只回應要以維護生態方式驅趕，如今過了一周稻米都成空包彈，卻沒收到解方，希望政府重視農民的權益。

嘉義縣農業處畜保科長石蕙菱表示，近幾年野鳥學會推廣以防鳥網，在作物上方架設細網，防止鳥類吃農作物，成效不錯，農業處當天馬上到現場查看，並建議農民如有防鳥網等需求可向農業處求助，由專家現場探勘，提供最佳的防鳥措施，至於農民受損部分，會再鑑定。

陳姓農民表示，這名邱姓農友都靠這塊租用的農地收成生活，即使採用鞭炮、彩帶、稻草人等傳統作法驅趕麻雀還是沒用，因此無法收成欲哭無淚，而他的農地在附近，也因麻雀提早收成，原本5、6分地的稻米還未完全成熟就收掉，只賺到一半價格。

陳姓農民說，以前農民可以毒鳥方式減少麻雀數量，但現在因野生動物保護法，也擔心會傷到保育鳥類而禁止，被發現也會被投訴，但農民已沒有其他方法了，希望政府提供解決辦法解決問題。

石蕙菱說，以毒物獵捕一般類野生動物，涉及違反野生動物保育法，將處6萬元以上30萬元以下罰鍰，致保育類野生動物死亡，將處6月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬以上150萬元以下罰金，不建議用毒餌傷害鳥類。

嘉義縣野鳥學會建議農民以防鳥網防止作物被鳥類吃掉，成效不錯。圖／嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺提供
嘉義縣野鳥學會建議農民以防鳥網防止作物被鳥類吃掉，成效不錯。圖／嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺提供
嘉義縣太保市農民因麻雀侵擾，3分地的稻米全成空包彈欲哭無淚。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣太保市農民因麻雀侵擾，3分地的稻米全成空包彈欲哭無淚。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣野鳥學會建議農民以防鳥網防止作物被鳥類吃掉，成效不錯。圖／嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺提供
嘉義縣野鳥學會建議農民以防鳥網防止作物被鳥類吃掉，成效不錯。圖／嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺提供

農民 稻米 嘉義

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