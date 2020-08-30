快訊

驚悚！新竹國際風箏節女童遭捲上天擺盪 臉頸擦傷嚇哭

玉山小獼猴遭車撞死 母猴心碎抱屍7日終於放下了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義火車站前大白熊換「萌鬼口罩」 吸引熊迷造訪

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義火車站前的沉睡大白熊公仔，最近換上「萌鬼口罩」。圖／嘉義市府提供
嘉義火車站前的沉睡大白熊公仔，最近換上「萌鬼口罩」。圖／嘉義市府提供

嘉義火車站前的「沉睡大白熊」公仔已成知名打卡景點，市府因應農曆7月普度，最近為大白熊換上「萌鬼口罩」，上頭有可愛紅腮幫還配上兩顆小虎牙，再次吸引各方朝聖拍照打卡，宣傳防疫又行銷嘉義市觀光，並預告9月17日嘉義城隍廟有「人模鬼樣神鬼魅影」裝扮比賽，最高有8千元獎金。

大白熊的「萌鬼口罩」結合中元普渡、防疫概念，被許多人拍照上網，眾多網友留言，大讚「造型可愛」、「一定要去合影留念」，已成許多「熊迷」造訪景點。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，為宣傳防疫，嘉義市大白熊屢屢推陳出新，以結合時事又可愛的口罩，不僅讓民眾注意戴口罩的重要，更再次行銷嘉義市。

嘉義城隍廟也安排為期一個月的中元祭活動，農曆六月底到七月初從起鼓、豎燈篙、放水燈，眾多民眾報名參加的淨爐除穢、開普之外，今年度更號召大小朋友參加「人模鬼樣神鬼魅影」裝扮比賽，經評選選出決賽10名參賽者後，將擲筊由城隍爺決定誰是冠軍。

廟方表示，人模鬼樣神鬼魅影裝扮競賽，以更有創意方式，邀請大小朋友一起「裝鬼」，從即日起開始線上報名，限額50名參加，在城隍夜巡當天與浩大的夜巡隊伍一起巡遊嘉義市區，城隍爺欽點的第一名將獲8千元獎金，歡迎大家踴躍報名。

嘉義火車站前的沉睡大白熊公仔，最近換上「萌鬼口罩」。圖／嘉義市府提供
嘉義火車站前的沉睡大白熊公仔，最近換上「萌鬼口罩」。圖／嘉義市府提供
嘉義火車站前的沉睡大白熊公仔，最近換上「萌鬼口罩」。圖／嘉義市府提供
嘉義火車站前的沉睡大白熊公仔，最近換上「萌鬼口罩」。圖／嘉義市府提供

嘉義 口罩 城隍廟

延伸閱讀

開學防疫 冷氣教室對角窗要各開15公分保通風

台南市物理治療師會員大會 黃偉哲到場感謝投入防疫

明天開學日台東加碼防疫 未來兩周中小學生戴口罩上課

捷克議長訪台 我防疫醫師隨行

相關新聞

嘉義火車站前大白熊換「萌鬼口罩」 吸引熊迷造訪

嘉義火車站前的「沉睡大白熊」公仔已成知名打卡景點，市府因應農曆7月普度，最近為大白熊換上「萌鬼口罩」，上頭有可愛紅腮幫還...

影／虎女獅子會捐3倍券 助家扶親子穿新鞋迎新開始

8月31日就是全台各國中小學開學日，雲林縣虎女獅子會號召20位獅姊捐出振興三倍券，為80位家扶親子換新鞋，近百位志工和親...

台南市物理治療師會員大會 黃偉哲到場感謝投入防疫

台南市物理治療師公會今天召開第五屆會員大會，市長黃偉哲到場向防疫期間守護國民健康的物理治療師表達感謝，聽取治療師各方意見...

北台南家扶獲各方贊助今發近8百萬助學金 934人受惠

北台南家扶今天舉辦「助學希望工程助學圓夢‧感恩有您」頒獎典禮，頒發354位高中職、大專生約675萬元助學金；九月將再頒國...

「綠寶石」採收季！ 雲林6外展移工首度入園採文旦

雲林縣農業產值居全台之冠，有近50%人口從事農業，平均年齡約64歲，且人口外移及老化嚴重，致季節性缺工嚴重，因此縣府輔導...

戴竹基金會傳愛13年 贈單車千輛

台南康那香企業董事長戴榮吉為感念父親而成立的「戴竹基金會」，昨天連續第13年舉辦「快樂迎開學、背書包上學去」助學金暨單車...

罹患肺腺癌 他唱出人氣第1名

嘉義長庚醫院昨天下午舉行關懷癌症病友音樂才藝比賽，提供表演舞台為癌症病友圓夢，邀請嘉義長庚醫院及聖馬爾定醫院病友參與，其...

旅北鄉親返雲林義診 今還有2場

台北市雲林同鄉會總會號召旅北鄉親成立醫療服務團返鄉義診，包括台大骨科教授蔡清霖、台北秀傳醫院院長鄭丞傑及口腔癌防治先驅韓...

台南振興消費 再5億多送1間房

台南市長黃偉哲昨天化身「台南隊長」，出席成大商圈角色扮演活動，並宣布振興消費至今1個半月，金額累積登錄破15億元，距加碼...

台南四鯤鯓沙灘蚵棚堆 拚9月底清完

今年國慶焰火在台南，共有4個觀賞點，南區四鯤鯓是其中1個，不過，至今海灘上尚有未清理完的大量蚵棚。台南市府農業局漁管所表...

社團春秋／關懷重症兒童 讓家庭喘口氣

只是到公園裡玩一玩，看似平常，但對自小罹患重症的孩子來說，卻是難以達到的願望，「台南市重症兒童關懷協會」成立6年，是一群...

拍網美照爬台南市美術館外牆圍欄 網驚：愛水不怕死

台南市美術館2館擁有全白的外觀，獨特的垂直堆疊空間以及半戶外平台階梯，吸引不少民眾前往拍照，不過，「台南爆料公社」有網友...

熱門新聞

2.58倍大安森林公園 台中「中央公園」要開幕了

最激烈補選 藍亮如擊敗綠營對手當選羅東仁和里長

480秒煙火照亮淡水河 逾8萬人擠爆北市延平河濱公園

直擊！金門酒店業也收振興劵 帶動業績強強滾

圳溝橡皮壩驚見「女屍」 警方電話接不停

民進黨議員調查全市里長赴大陸詳情 里長：心生恐懼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。