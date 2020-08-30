嘉義火車站前大白熊換「萌鬼口罩」 吸引熊迷造訪

嘉義火車站前的「沉睡大白熊」公仔已成知名打卡景點，市府因應農曆7月普度，最近為大白熊換上「萌鬼口罩」，上頭有可愛紅腮幫還配上兩顆小虎牙，再次吸引各方朝聖拍照打卡，宣傳防疫又行銷嘉義市觀光，並預告9月17日嘉義城隍廟有「人模鬼樣神鬼魅影」裝扮比賽，最高有8千元獎金。

大白熊的「萌鬼口罩」結合中元普渡、防疫概念，被許多人拍照上網，眾多網友留言，大讚「造型可愛」、「一定要去合影留念」，已成許多「熊迷」造訪景點。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，為宣傳防疫，嘉義市大白熊屢屢推陳出新，以結合時事又可愛的口罩，不僅讓民眾注意戴口罩的重要，更再次行銷嘉義市。

嘉義城隍廟也安排為期一個月的中元祭活動，農曆六月底到七月初從起鼓、豎燈篙、放水燈，眾多民眾報名參加的淨爐除穢、開普之外，今年度更號召大小朋友參加「人模鬼樣神鬼魅影」裝扮比賽，經評選選出決賽10名參賽者後，將擲筊由城隍爺決定誰是冠軍。