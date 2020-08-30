影／虎女獅子會捐3倍券 助家扶親子穿新鞋迎新開始

8月31日就是全台各國中小學開學日，雲林縣虎女獅子會號召20位獅姊捐出振興三倍券，為80位家扶親子換新鞋，近百位志工和親子今天湧入鞋全家福虎尾店挑選，「穿新鞋迎接新開始」，獅子會再加碼致贈每戶家庭1000元助學紅包「獅子顧親子，讓愛加倍」。

虎女獅子會長許淑惠表示，今年新冠肺炎疫情延燒，同樣身為社福團體，獅子會深感募款困難，因此獅姊們決議「善行從自己做起」，紛紛表態捐出振興三倍券及善款，提供雲林家扶40戶扶助家庭，每戶2000元採購新鞋。

國際獅子會300-D1區總監林江和、第二專區主席蘇長懋也陪在家扶親子左右，仔細挑選合適的鞋款並試穿。蘇長懋說，「買一雙鞋對一般人而言也許輕而易舉，但卻足以讓家扶親子穿戴許久」，看見他們滿足與開心的笑顏，一切就很值得。

「運動鞋的CP值很高，能讓我舒適走路，也安心跑跳！」即將迎接國中新生活的陳同學說，他平時運動量大，一雙運動鞋大約穿至半年就開始「開口笑」，碰上下雨還會「淹水」，但他說已經很習慣，如今能換一雙新鞋，「心裡更期待邁入新生活」。

「我的鞋子變小了，穿起來擠擠的…」也是準國一新生的廖同學，身形雖然瘦小，但腳的發育特別快，腳上的鞋子穿起來擁擠難行，這次他特別挑選大一點的鞋子因應，笑說「這樣就可以穿比較久一點！」