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影／虎女獅子會捐3倍券 助家扶親子穿新鞋迎新開始
8月31日就是全台各國中小學開學日，雲林縣虎女獅子會號召20位獅姊捐出振興三倍券，為80位家扶親子換新鞋，近百位志工和親子今天湧入鞋全家福虎尾店挑選，「穿新鞋迎接新開始」，獅子會再加碼致贈每戶家庭1000元助學紅包「獅子顧親子，讓愛加倍」。
虎女獅子會長許淑惠表示，今年新冠肺炎疫情延燒，同樣身為社福團體，獅子會深感募款困難，因此獅姊們決議「善行從自己做起」，紛紛表態捐出振興三倍券及善款，提供雲林家扶40戶扶助家庭，每戶2000元採購新鞋。
國際獅子會300-D1區總監林江和、第二專區主席蘇長懋也陪在家扶親子左右，仔細挑選合適的鞋款並試穿。蘇長懋說，「買一雙鞋對一般人而言也許輕而易舉，但卻足以讓家扶親子穿戴許久」，看見他們滿足與開心的笑顏，一切就很值得。
「運動鞋的CP值很高，能讓我舒適走路，也安心跑跳！」即將迎接國中新生活的陳同學說，他平時運動量大，一雙運動鞋大約穿至半年就開始「開口笑」，碰上下雨還會「淹水」，但他說已經很習慣，如今能換一雙新鞋，「心裡更期待邁入新生活」。
「我的鞋子變小了，穿起來擠擠的…」也是準國一新生的廖同學，身形雖然瘦小，但腳的發育特別快，腳上的鞋子穿起來擁擠難行，這次他特別挑選大一點的鞋子因應，笑說「這樣就可以穿比較久一點！」
雲林家扶中心主委陳燦勳代表所有親子向虎女獅子會及國際獅子會表達謝意，除為扶助親子解決生活煩惱，助學金也為他們注入一股暖流，能安心做足開學準備，迎接新學年到來。
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