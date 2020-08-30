台南市物理治療師會員大會 黃偉哲到場感謝投入防疫

台南市物理治療師公會今天召開第五屆會員大會，市長黃偉哲到場向防疫期間守護國民健康的物理治療師表達感謝，聽取治療師各方意見。

黃偉哲表示，物理治療師是醫療體系重要一環，在新冠肺炎防疫期間照護國人健康，是功不可沒的無名英雄，隨著疫情的穩定與解封，相較世界各國，台灣的防疫工作確實做得很好，也讓國內經濟受到最小的影響，這一切都有賴於第一線醫療人員。

黃偉哲說，當年「物理治療師法」與「職能治療師法」立法時他在立法院當國會助理，距今已有20多年，過去的法律有需要與時俱進的部分，但同時也要追求法律的穩定。如今身為市長，對於物理治療師的相關法條、實務工作、行政作為等等，希望能多聽取各界寶貴意見，他也會盡力協助大家做得更好，並再次向物理治療師們表達守護國人健康的感謝。