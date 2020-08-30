北台南家扶獲各方贊助今發近8百萬助學金 934人受惠
北台南家扶今天舉辦「助學希望工程助學圓夢‧感恩有您」頒獎典禮，頒發354位高中職、大專生約675萬元助學金；九月將再頒國中小學生約580名80多萬元獎助學金，新學期約有934人受惠。市長黃偉哲到場勉勵受獎學子未來承擔國家未來發展重要責任，都是重要的中堅；到在場學子齊喊齊喊「好家 再有你」。
曾受惠於助學希望工程的自立青年涂博益、曾泰源及洪明緯都抱著感恩的心出席，感謝助學人當年的協助也分享教育學習、技能提升和把握機會的訣竅，另民國63年受扶的自立青年市議員劉米山則分享幼年家貧。
他說，別人高職唸三年他要唸五年，因要休學一年工作才能有錢續繳學費完成學程，遺憾當年尚無助學希望工程，除以「千金難買少年窮」勉勵學子們一定要把握教育脫貧的機會外，劉米山當場再捐助20萬元的助學金。
今年考取高雄科大的黃聖雄也上台分享經歷，他表示，自幼與妹妹由祖父母隔代教養長大，因父親多次中風健康惡化，家中要靠資源回收才能勉力維持，自覺升學無望也就不注重成績，幸經師長鼓勵及知曉有助學金可支持就學，高三時才起步認真學習，摒除雜務，經常唸至淩晨，睡不到5小時，很慶幸這樣的努力能考上心目中的學校，感恩助學人給予的支援。而自出生即視障今年再獲總統教育獎的陳椘芸，今年考取成大台灣文學系，他們都感謝社會大眾的愛心給了升學的機會。
北台南家扶表示，推動助學希望工程31年陸續幫助逾5萬人次兒少升學，今年受新疫情影響一度面臨經費籌措困境，感謝台南開基玉皇宮及時捐助100萬元、懋莉工業贊助70萬元及各社團的合力相挺及姐妹揪團發揮強大的力量，新營區議員蔡育輝及劉米山捐助助學金皆已超過100萬元，而蘭花業者吳福順、郭姮娥伉儷則年年捐蘭花義賣助學。
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