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「綠寶石」採收季！ 雲林6外展移工首度入園採文旦

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣農業季節性缺工嚴重，縣府輔導縣農會引進外展移工，今年首次至斗六市柚園協助採柚工作。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣農業季節性缺工嚴重，縣府輔導縣農會引進外展移工，今年首次至斗六市柚園協助採柚工作。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣農業產值居全台之冠，有近50%人口從事農業，平均年齡約64歲，且人口外移及老化嚴重，致季節性缺工嚴重，因此縣府輔導縣農會引進外展移工，協助各地農會及農民進行農務工作。一年一收的斗六市文旦目前進入採收期，今年首次安排6位移工至斗六市農會林萬福柚園支援採柚工作，解決文旦產季缺工的困境。

副縣長謝淑亞表示，縣內從事農務工作的勞動人力年齡偏高，農業缺工人口約1萬人。農委會核定雲林縣可引進的農業外展移工為30名，目前縣內引進19名，針對農作物採收期的短期季節性缺工，媒合有人力需求的農民從事農務工作，並由縣農會負責調度，派工予申請農民。

農業處長魏勝德說，「農務服務隊—季節性農業人力調度平台」首度安排合法聘僱的外展移工加入採收行列，由農主林萬福親自指導採柚訓練，包括文旦採收、搬運、選果等技巧，讓6名移工能順利完成外展農務。

縣農會總幹事簡明欽指出，文旦採收期相當集中，產季間柚農必須「搶工人」才能如期採柚，「預約排隊」也已是常態。經盤點後，首批調度在莿桐鄉、虎尾鎮服務的外展農務工到斗六柚園支援，文旦產季過後，會再依實際需求隨時調派，彌補各項農務人力缺口。

斗六文旦每年進入採收期時，柚農必須「搶工人」才能如期採柚，今年首批調度外展農務工到斗六柚園支援。記者陳苡葳／翻攝
斗六文旦每年進入採收期時，柚農必須「搶工人」才能如期採柚，今年首批調度外展農務工到斗六柚園支援。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣針對農作物季節性缺工，引進外展移工協助，由縣農會負責調度，派工予申請農民。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣針對農作物季節性缺工，引進外展移工協助，由縣農會負責調度，派工予申請農民。記者陳苡葳／翻攝
斗六市柚農林萬福親自指導採柚訓練，讓外展移工能順利完成農務工作。記者陳苡葳／翻攝
斗六市柚農林萬福親自指導採柚訓練，讓外展移工能順利完成農務工作。記者陳苡葳／翻攝

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