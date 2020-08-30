「綠寶石」採收季！ 雲林6外展移工首度入園採文旦

雲林縣農業產值居全台之冠，有近50%人口從事農業，平均年齡約64歲，且人口外移及老化嚴重，致季節性缺工嚴重，因此縣府輔導縣農會引進外展移工，協助各地農會及農民進行農務工作。一年一收的斗六市文旦目前進入採收期，今年首次安排6位移工至斗六市農會林萬福柚園支援採柚工作，解決文旦產季缺工的困境。

副縣長謝淑亞表示，縣內從事農務工作的勞動人力年齡偏高，農業缺工人口約1萬人。農委會核定雲林縣可引進的農業外展移工為30名，目前縣內引進19名，針對農作物採收期的短期季節性缺工，媒合有人力需求的農民從事農務工作，並由縣農會負責調度，派工予申請農民。

農業處長魏勝德說，「農務服務隊—季節性農業人力調度平台」首度安排合法聘僱的外展移工加入採收行列，由農主林萬福親自指導採柚訓練，包括文旦採收、搬運、選果等技巧，讓6名移工能順利完成外展農務。