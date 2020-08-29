快訊

不只台灣 美國國內也有禁用萊克多巴胺的聲音

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拍網美照爬台南市美術館外牆圍欄 網驚：愛水不怕死

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
有女子攀爬到台南市美術館2館外牆階梯圍欄拍照。圖／翻攝自台南爆料公社
有女子攀爬到台南市美術館2館外牆階梯圍欄拍照。圖／翻攝自台南爆料公社

台南市美術館2館擁有全白的外觀，獨特的垂直堆疊空間以及半戶外平台階梯，吸引不少民眾前往拍照，不過，「台南爆料公社」有網友拍到一名女子攀爬到外牆樓梯圍欄上拍照，雙腳懸掛在空中，距離地面至少10多公尺，讓網友驚呼「愛水不怕死」。

館方表示，目前已發現4、5次類似狀況，雖然有規定不能隨意攀爬，但無法開罰，仍有民眾會冒險爬上樓梯圍欄；已請人員加強巡邏，一旦發現有人做出危險動作會立即勸阻，「真的要請大家注意自身安全，別再做這麼危險的事」。

發文網友po出兩張女子攀爬到外牆圍欄的照片，並做出擺拍姿勢，當時有人在樓下幫女子拍照，網友見狀後即通報美術館，同時還呼籲大家不要模仿，「愛媠毋驚死」。

台南市美術館2館由普利茲克建築獎得主日本坂茂建築師設計，主體建築以台南特色鳳凰花轉化為五角造型，再以垂直堆疊、錯位的方型空間，創造自由彈性的參觀動線，半戶外平台以階梯形塑休憩與活動場域，去年開幕後，成為外縣市遊客到台南旅遊必朝聖的景點之一。

美術館 建築

延伸閱讀

鬼月不恐怖…符咒登上美術館 妖怪進課堂

6歲男童頭卡10公尺窗戶圍欄 退役兵翻窗托舉1個多小時

夢幻橡實森林！ 埼玉2020新景點「teamLab藝術展」 常駐武藏野美術館樹林公園

新北美術館帶頭 三鶯拚文創基地

相關新聞

罹癌症也不能阻擋愛唱歌的心 他順利獲比賽人氣獎

嘉義長庚醫院今天下午舉行關懷癌症病友音樂才藝比賽，提供表演舞台為癌症病友圓夢，邀嘉義長庚醫院及聖馬爾定醫院病友參與，其中...

名醫魅力不可擋！組團雲林義診人滿滿

台北市雲林同鄉會總會號召旅北鄉親成立醫療服務團返鄉義診，包括台大骨科教授蔡清霖、台北秀傳醫院院長鄭丞傑及口腔癌防治先驅韓...

拍網美照爬台南市美術館外牆圍欄 網驚：愛水不怕死

台南市美術館2館擁有全白的外觀，獨特的垂直堆疊空間以及半戶外平台階梯，吸引不少民眾前往拍照，不過，「台南爆料公社」有網友...

台南有效節電 改善溫室氣體排放量

台南市環保局今天在成大綠色魔法學校舉辦「首長與智慧節能志工有約會議暨增能訓練」及「工作成果討論暨績優表揚頒獎」活動，環保...

你能不上網嗎？嘉義市青少年無網路營隊 8天7夜不迷網

嘉義市政府衛生局委託嘉義基督教醫院，承辦「迷惘少年改造計畫：無網路住宿心理成長營隊」，今日舉辦結業式，參與營隊的16名國...

遊客的納悶！國慶焰火快到了 沙灘上疊放著蚵棚

今年國慶焰火在台南，共有4個觀賞點，南區四鯤鯓是其中1個，不過，至今海灘上尚有未清理的大量蚵棚。市府農業局漁管所表示，8...

台南永康西勢中排一排水不良常氾濫 市府明年全線整治

台南市永康排水系統上游西勢「中排一」其中一段長約430公尺未整治，常因排水斷面不足滿溢造成影響民眾生命財產安全。市長黃偉...

台南山上木瓜節一箱木瓜拍賣到7千元 一看紙箱嚇一跳

台南市山上區「木瓜產業文化節」，今天在山上花園水道博物館旁熱鬧展開，台南市長黃偉哲在開幕儀式時主持木瓜拍賣，20台斤木瓜...

從打火變打石！退休消防員拿下石猴雕刻首獎

2020嘉義市石猴雕刻競賽今天在嘉義市府頒獎，得獎創作者從22歲到88歲，展現嘉義石猴雕刻不僅創作，也傳承年輕新秀；首獎...

台江建庄兩百年廟口沙龍 呼籲恢復溪頂寮保甲歷史現場

2023年是台南安南區建庄兩百年，溪頂寮保安宮、社大台江分校等在地社群，昨晚邀耆老，回到安順庄保甲的歷史現場，講述溪頂寮...

美國牛豬開放進口 台南市祭5大招保障在地畜牧業者

因應美國牛豬開放進口，台南市長黃偉哲今表示，除了行政院農委會的「百億元後盾支持畜牧業」之外，台南市政府將推動「台南5招有...

台南永康中華路道路下陷 今天下午3時恢復通車

台南市永康區中華路道路下陷，影響附近房屋， 台南市政府表示，27日接獲通報後即召集公路總局、工務局、水利局、永康區公所、...

熱門新聞

大稻埕煙火晚間登場 周邊道路分階段交通管制

免驚吃到美國豬！彰化肉圓及爌肉名店都堅持用台灣豬肉

台南山上木瓜節一箱木瓜拍賣到7千元 一看紙箱嚇一跳

基隆3900萬打造國小特色遊戲場 捨傳統遊具並開放社區

981線公車改從三峽北大發車到鶯歌 不再接駁捷運頂埔站

南方好食尚／屏東懷舊早午餐 老闆娘1人廚房

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。