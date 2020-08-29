拍網美照爬台南市美術館外牆圍欄 網驚：愛水不怕死

台南市美術館2館擁有全白的外觀，獨特的垂直堆疊空間以及半戶外平台階梯，吸引不少民眾前往拍照，不過，「台南爆料公社」有網友拍到一名女子攀爬到外牆樓梯圍欄上拍照，雙腳懸掛在空中，距離地面至少10多公尺，讓網友驚呼「愛水不怕死」。

館方表示，目前已發現4、5次類似狀況，雖然有規定不能隨意攀爬，但無法開罰，仍有民眾會冒險爬上樓梯圍欄；已請人員加強巡邏，一旦發現有人做出危險動作會立即勸阻，「真的要請大家注意自身安全，別再做這麼危險的事」。

發文網友po出兩張女子攀爬到外牆圍欄的照片，並做出擺拍姿勢，當時有人在樓下幫女子拍照，網友見狀後即通報美術館，同時還呼籲大家不要模仿，「愛媠毋驚死」。

台南市美術館2館由普利茲克建築獎得主日本坂茂建築師設計，主體建築以台南特色鳳凰花轉化為五角造型，再以垂直堆疊、錯位的方型空間，創造自由彈性的參觀動線，半戶外平台以階梯形塑休憩與活動場域，去年開幕後，成為外縣市遊客到台南旅遊必朝聖的景點之一。