罹癌症也不能阻擋愛唱歌的心 他順利獲比賽人氣獎

嘉義長庚醫院今天下午舉行關懷癌症病友音樂才藝比賽，提供表演舞台為癌症病友圓夢，邀嘉義長庚醫院及聖馬爾定醫院病友參與，其中聖馬爾定醫院病友黃裕傑罹患肺腺癌，因癌症導致呼吸不順，但他仍不懼呼吸困難阻礙，努力練唱，順利獲得人氣獎第一名，期望藉參加比賽鼓勵更多癌友。

黃裕傑表示，8年前因肚子不舒服，找很多醫院檢查不出來，後來發現是膽結石，且腎臟有6公分腫瘤，當時他才30多歲，考量自己還沒娶老婆，與家人討論後決定不切除，5年前在朋友的鼓勵下才進行手術，2年前做定檢時發現癌細胞轉移肺部，目前吃標靶藥物及核磁共振治療穩定控制。

黃裕傑說，吃標靶藥物會有頭暈、不舒服等情況，朋友5年前帶他加入嘉義市明日之星歌藝發展協會，藉由唱歌將不愉快的心情吶喊出來，雖黃裕傑個性內向，但只要站上舞台就會變得很有自信，他說，聽到大家的掌聲及歡呼聲會非常開心，最擅長唱蘇永康的歌曲，經常在各大歌唱比賽中得獎。

黃裕傑上周在朋友邀請下也參加街頭藝人證照考試，昨天公布成績確定通過，他表示，未來希望有機會到嘉義縣市唱歌，目前則常跟著協會友人到養老院唱歌給年長者聽，用自己的故事及歌聲鼓勵更多人。