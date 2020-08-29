名醫魅力不可擋！組團雲林義診人滿滿

台北市雲林同鄉會總會號召旅北鄉親成立醫療服務團返鄉義診，包括台大骨科教授蔡清霖、台北秀傳醫院院長鄭丞傑及口腔癌防治先驅韓良俊等多位名醫都在義診團中，今天首場在斗南國小開診，不到半小時就超過500人等候受診，成為近年少見大規模的義診，人氣破表。

台北雲林同鄉會總會理事長翁源水指出，義診團醫師陣強大，均來自各大醫院知名醫師，且義診達兩天，義診團成員有錢出錢有力出力，從2007年開辦，至今已第14次從不間斷，每次排定的義診行程為4鄉鎮。

今天首場在斗南國小登場，一開場就吸引超過約500人排隊候診，各科診間人滿滿，活動中心外還有大批民眾候診，為避免近距離接觸，防疫手續不可免，入場的人均需噴酒精、戴口罩並保持社交距離。

「名醫魅力不可擋！」雲林縣長張麗善今天會同衛生局長曾春美前往探視義診，並代表感謝旅北鄉親回饋故鄉的愛，動員名醫團為鄉親健康把關，包含內科、骨科、復健科、牙科、口腔黏膜篩檢等專科醫師現場診察諮詢，宛如把一座集各醫院名醫的綜合醫院移來雲林看診，實在揪感心。

翁源水表示，這幾年義診下來，發現雲林鄉親骨密度不足、疏鬆比例偏高，口腔癌、肝癌發生率高於其他縣市，所以義診團才加強口腔黏膜與B、C型肝炎的篩檢，若檢查報告出現異常，將轉介醫院進一步治療，去年就篩檢出7名口腔癌初期病患。