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台南有效節電 改善溫室氣體排放量

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天辦節電輔導員及節電志工頒獎，並進行增能訓練。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局今天辦節電輔導員及節電志工頒獎，並進行增能訓練。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局今天在成大綠色魔法學校舉辦「首長與智慧節能志工有約會議暨增能訓練」及「工作成果討論暨績優表揚頒獎」活動，環保局表示，南市的溫室氣體排放量已由2010年2687萬噸下降至2018年2140萬公噸，已減量547萬公噸，改善率20%。

環保局長謝世傑指出，節電輔導員及節電志工協助環保局走入社區，進行實地居家節能輔導，今年已完成185個家戶。今天的活動除了頒獎給傑出的節電輔導員及節電志工外，對於參與「居家節電輔導與改善訪談」心得徵文佳作的節電志工，也贈送由藏金閣利用回收木料製成的原木杯墊、隔熱墊及肩頸拍打器、回收紙張製成的精美手工扇，以及環保局美學班回收自工廠裁切布料，製成的環保提袋等商品。

活動中也安排志工的增能課程，由台灣綠屋頂暨立體綠化協會介紹國內外綠屋頂的技術與工法紹，並由環保局長與節電輔導員、節電志工進行對談，針對執行期間的甘苦與困難交換意見。

台南市長黃偉哲上任後將低碳融入施政，為降低溫室氣體排放量，已擬定溫室氣體管制執行方案，由14個局處共同協力，提出6大部門、20項推動策略及125項推動做法，經由陽光電城、能源轉型、綠色運輸、住商節能、友善農業及資源循環等政策來推動，有效改善溫室氣體排放量。

節電 綠屋頂 低溫

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