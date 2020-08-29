你能不上網嗎？嘉義市青少年無網路營隊 8天7夜不迷網

嘉義市政府衛生局委託嘉義基督教醫院，承辦「迷惘少年改造計畫：無網路住宿心理成長營隊」，今日舉辦結業式，參與營隊的16名國、高中生，8天7夜每天僅能上網30分鐘收信、與家人互動，參加營隊的青少年直言，暑假每天掛網玩遊戲，透過營隊活動回到現實生活，對自己幫助真的很大。

「迷惘少年改造計畫」參考國內、外網路成癮防治文獻以及輔導模式，透過產官學合作辦理，由嘉基醫院心理團隊規畫營隊課程，並與嘉義大學合作，提供學生住宿、辦活動空間，嘉大輔導諮商系學生擔任小隊輔導員，帶領16名國、高中生參加，8天活動有規律作息與時間管理，並練習人際互動技巧，降低網路依賴。

「聽到沒網路幾乎崩潰！」民生國中張同學說，上課期間每天要上網3到4小時，放暑假更是從早掛網到晚上，日前母親先幫他報名，活動前一天才說「明天去參加營隊」，他得知是無網路營隊，真得要崩潰了。

他說，剛開始時很不習慣，好像與世界脫節，也覺得很不自在，但8天7夜的課程與活動後，覺得好像沒網路生活仍有很多樂趣，可以打球、外出互動，這次營隊中也認識很多新朋友，回家後應該不會單純「迷網」了。