快訊

「黑豹」癌逝前心繫黑人平權 生前最後發文曝光

台豬美豬比一比 專家曝兩者差異最大在這點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊客的納悶！國慶焰火快到了 沙灘上疊放著蚵棚

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區四鯤鯓海岸上蚵棚尚未清完，最近已開始有清理動作。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區四鯤鯓海岸上蚵棚尚未清完，最近已開始有清理動作。記者鄭惠仁／攝影

今年國慶焰火在台南，共有4個觀賞點，南區四鯤鯓是其中1個，不過，至今海灘上尚有未清理的大量蚵棚。市府農業局漁管所表示，800多萬元清理蚵棚經費已用完，目前正由漁會執行後續清理，9月底之前完成。

國慶焰火4個觀賞點為安平戀愛廣場、林默娘公園、觀夕平台及南區龍崗國小旁的四鯤鯓沙灘。但四鯤鯓沙灘目前仍堆置許多蚵棚，今天有遊客來此弄潮時不禁起疑，不是就要辦焰火活動了，怎麼還有這麼多蚵棚？

台南市從二仁溪到曾文溪之間，都採用浮棚式養殖牡蠣，共有9千多棚，約在5月收成季結束後陸續拖上岸邊，竹製蚵棚經清理並絞碎成粉末後作為生質燃料。

漁業科長吳國霖表示，今年共編列8百多萬元經費，其中漁光島的蚵棚已完成清理，另鹿耳門溪出海口、南區沙灘尚未清理完，由於經費已用完，目前由市漁會以每棚收4百元的經費做後續處理，已要求在9月底完成，迎接國慶焰火。

國慶焰火一過，台南的牡蠣養殖季又要開始，目前安平漁港、四草漁港都可見一堆堆的竹子，準備製作成蚵棚；但與尚未清除完的蚵棚對照，卻也是牡蠣養殖另一問題。吳國霖說，每年情形都是如此，很傷腦筋，只能期待改善蚵棚材質，不用年年換，來解決年復一年的問題。

台南市南區四鯤鯓海岸上蚵棚尚未清完，漁管所表示，會在9月底前清理完。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區四鯤鯓海岸上蚵棚尚未清完，漁管所表示，會在9月底前清理完。記者鄭惠仁／攝影

沙灘

延伸閱讀

網美躺乾淨沙灘照成假象？ 馬爾地夫海灘積滿塑膠垃圾

高雄旗津救溺 父親為救小孩遭海水帶走

國慶焰火在台南漁光島 增設大型誘殺桶消滅病媒蚊

一連兩日沙灘現狗屍 香港大灣肚沙灘現兩膠籠藏12具貓狗屍體

相關新聞

遊客的納悶！國慶焰火快到了 沙灘上疊放著蚵棚

今年國慶焰火在台南，共有4個觀賞點，南區四鯤鯓是其中1個，不過，至今海灘上尚有未清理的大量蚵棚。市府農業局漁管所表示，8...

台南山上木瓜節一箱木瓜拍賣到7千元 一看紙箱嚇一跳

台南市山上區「木瓜產業文化節」，今天在山上花園水道博物館旁熱鬧展開，台南市長黃偉哲在開幕儀式時主持木瓜拍賣，20台斤木瓜...

從打火變打石！退休消防員拿下石猴雕刻首獎

2020嘉義市石猴雕刻競賽今天在嘉義市府頒獎，得獎創作者從22歲到88歲，展現嘉義石猴雕刻不僅創作，也傳承年輕新秀；首獎...

台南永康西勢中排一排水不良常氾濫 市府明年全線整治

台南市永康排水系統上游西勢「中排一」其中一段長約430公尺未整治，常因排水斷面不足滿溢造成影響民眾生命財產安全。市長黃偉...

台江建庄兩百年廟口沙龍 呼籲恢復溪頂寮保甲歷史現場

2023年是台南安南區建庄兩百年，溪頂寮保安宮、社大台江分校等在地社群，昨晚邀耆老，回到安順庄保甲的歷史現場，講述溪頂寮...

美國牛豬開放進口 台南市祭5大招保障在地畜牧業者

因應美國牛豬開放進口，台南市長黃偉哲今表示，除了行政院農委會的「百億元後盾支持畜牧業」之外，台南市政府將推動「台南5招有...

台南永康中華路道路下陷 今天下午3時恢復通車

台南市永康區中華路道路下陷，影響附近房屋， 台南市政府表示，27日接獲通報後即召集公路總局、工務局、水利局、永康區公所、...

每年送出百輛學生腳踏車 87歲康那香董座：明年做更好

康那香企業董事長戴榮吉為感念父親而成立的「戴竹基金會」連續13年舉辦「快樂迎開學‧背書包上學去」助學金暨單車捐贈儀式，計...

「Q嘉義路跑」千人開跑 名額20分鐘秒殺

嘉義縣政府今天上午舉行「Q嘉義 健康+1」嘉義縣路跑健走活動，路線分3公里及8公里組，由縣府出發，行經故宮南院、蒜頭糖廠...

校園綠牆降溫、改善空氣品質 台南教學環境再提升

為提升學校教室空氣品質，南市積極推動校園「清淨空氣綠牆計畫」，目前已有4所國中小共5案獲環保署核定補助，其中佳里國小於去...

南方好食尚／王家鴨肉麵線 口味數十年不變

王家鴨肉麵線是雲林縣虎尾知名的50年老麵店，以獨特藥膳秘方及現炸香脆的麵線闖出名號；二代店主王振龍是電機碩士，承接父業發...

嘉市首創智慧平台 護學生健康

嘉義市政府為推動智慧健康校園，全國首創在國中小學建置「學生健康智慧管理平台」，透過校務系統APP行動載具，能將學童傷病狀...

熱門新聞

大稻埕煙火晚間登場 周邊道路分階段交通管制

免驚吃到美國豬！彰化肉圓及爌肉名店都堅持用台灣豬肉

新北淡水新增崁頂、學府2長照C據點

雨彈襲台北 柯文哲政績大龍新城再傳漏水

議員批草率 台東灰渣處理場可行性評估預算335萬遭退回

看老照片憶當年 細數中華商場的年輕記憶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。