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遊客的納悶！國慶焰火快到了 沙灘上疊放著蚵棚
今年國慶焰火在台南，共有4個觀賞點，南區四鯤鯓是其中1個，不過，至今海灘上尚有未清理的大量蚵棚。市府農業局漁管所表示，800多萬元清理蚵棚經費已用完，目前正由漁會執行後續清理，9月底之前完成。
國慶焰火4個觀賞點為安平戀愛廣場、林默娘公園、觀夕平台及南區龍崗國小旁的四鯤鯓沙灘。但四鯤鯓沙灘目前仍堆置許多蚵棚，今天有遊客來此弄潮時不禁起疑，不是就要辦焰火活動了，怎麼還有這麼多蚵棚？
台南市從二仁溪到曾文溪之間，都採用浮棚式養殖牡蠣，共有9千多棚，約在5月收成季結束後陸續拖上岸邊，竹製蚵棚經清理並絞碎成粉末後作為生質燃料。
漁業科長吳國霖表示，今年共編列8百多萬元經費，其中漁光島的蚵棚已完成清理，另鹿耳門溪出海口、南區沙灘尚未清理完，由於經費已用完，目前由市漁會以每棚收4百元的經費做後續處理，已要求在9月底完成，迎接國慶焰火。
國慶焰火一過，台南的牡蠣養殖季又要開始，目前安平漁港、四草漁港都可見一堆堆的竹子，準備製作成蚵棚；但與尚未清除完的蚵棚對照，卻也是牡蠣養殖另一問題。吳國霖說，每年情形都是如此，很傷腦筋，只能期待改善蚵棚材質，不用年年換，來解決年復一年的問題。
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