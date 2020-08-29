台南永康西勢中排一排水不良常氾濫 市府明年全線整治

台南市永康排水系統上游西勢「中排一」其中一段長約430公尺未整治，常因排水斷面不足滿溢造成影響民眾生命財產安全。市長黃偉哲爭取水利署3600萬元補助，市府水利局預計10月底完成設計發包、每年雨季前有望完成西勢中排一全線整治。

西勢中排一流路經永康區西勢里、北灣里及永康里，主要負擔大灣路、富強路一帶生活及農田排水。近年疑因氣候影響經常氾濫，短延時強降雨就造成附近災情，其中未整治區段渠寬僅兩公尺，通洪斷面不足成了當地的排水瓶頸段。

水利局表示，目前西勢中排一護岸治理工程已施作了三期，其中第三期工程今年6月完工，將發包的是第四期治理工程，水利局依前期新設護岸進行銜接，並一併改善連接大灣路40巷158弄與中山北路344巷之跨渠構造物，完成西勢中排一護岸治理工程的最後一哩路。

水利局說，預計10月底完成設計辦理發包，工程完工後增加排水路通洪斷面，減輕該區積淹水情況，避免民眾通行危險、降低農田積水時間，保障人民生命財產安全。

水利局強調，未來治理工程進行施工時，施工期間會有部分路段將暫時封閉，可能會造成民眾通行不便，請民眾體諒工程施工不便，會做好當地交通維持及疏導，並確實督導工程，期能如期如質順利完工。