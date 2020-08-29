台南山上木瓜節一箱木瓜拍賣到7千元 一看紙箱嚇一跳

台南市山上區「木瓜產業文化節」，今天在山上花園水道博物館旁熱鬧展開，台南市長黃偉哲在開幕儀式時主持木瓜拍賣，20台斤木瓜一箱拍賣到 7000 元，拍賣所得款項均捐給華山基金會；但事後被發現紙箱非山上區，山上區公所表示強調，木瓜是跟山上青農購買，只是用了印有卓蘭的紙箱，才引起誤解。

黃偉哲表示，木瓜是山上一個主要的產品之一，尤其木瓜對身體很好，只是過去知名度還沒有打開，未來會持續努力推動木瓜相關產品及鮮果，希望把好吃又鮮甜的山上木瓜行銷到全台南市，甚至行銷到全國去，讓大家一提到本土優質的木瓜就想到山上。

黃偉哲也主持拍賣木瓜，每箱20斤，第一箱首拍賣出3000元，由宏佳騰動力科技公司董事長鍾杰霖得標，第二箱由林志展議員以7000元得標，第三箱賣出6000元，由冰點變頻空調公司董事長林正直得標，最後第四箱則由森霸電力公司經理尤美蓮拍下，拍賣所得均捐做公益。

黃偉哲逛了在地美食攤、青農的鮮果、南應大的水果創意飲品，還有社區媽媽的木瓜米粉、木瓜油飯、土豆碗粿都很好吃很受歡迎；他熱情邀請全國朋友到山上採購鮮甜優質的木瓜及各式農特產品，並歡迎規畫山上小旅行，體驗農鄉悠活的快樂。他也抽出價值1萬2千元捷安特登山腳踏車一台，得獎民眾興奮不已。

山上木瓜節一早安排水道階梯登頂活動，邀請民眾登上198個階梯到淨水池看「城堡」建築，山上區公所表示，今年8月份以木瓜產業文化節規畫一系列活動，已吸引近千人到山上觀光。